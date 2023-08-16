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Com estoque quase zerado, Santa Casa de Cachoeiro pede doações de sangue

Hospital apontou que todos os tipos de sangue registram estado de alerta – alguns já estão em falta; veja como fazer doação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2023 às 17:57

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 17:57

Santa Casa Cachoeiro
Tipos O positivo e O negativo são os mais críticos. Crédito: Divulgação/Santa Casa Cachoeiro
O estoque de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está em estado crítico, segundo divulgou a unidade nesta quarta-feira (16). O hospital apontou que todos os tipos de sangue registram estado de alerta – alguns já estão em falta – e pede doações.
Segundo o enfermeiro supervisor do Banco de Sangue da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, Guilherme Polastrelle, os tipos 'O positivo' e 'O negativo' são os mais críticos e precisam ser restabelecidos com urgência. “O tipo 'O positivo' é um dos mais importantes para o estoque, porque pode ser aproveitado em pacientes que possuem qualquer tipo de sangue positivo”, explicou.
Em nota, o hospital ressaltou que, apesar dos casos mais urgentes, pessoas que tenham outros tipos sanguíneos também podem fazer a doação. “Atualmente há uma média de 650 transfusões por mês e o número de doadores caiu bastante nos últimos dias. Além dos atendimentos de urgências, feitos todos os dias, o hospital também realiza diversas cirurgias eletivas. Em alguns casos, pacientes que fazem esses procedimentos, também precisam de transfusão sanguínea”.
Para fazer doação, basta se dirigir até o banco de sangue, sem necessidade de agendamento. Segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o hospital pelo telefone (28) 2101-2123.
O banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Aos sábados, o horário é das 7h às 11h, e, aos domingos, o atendimento é interno.

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