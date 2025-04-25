Com estoque de sangue em nível crítico, Hemoes apela por doação no ES

Doação de sangue Crédito: Shutterstock

Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) faz um apelo à população capixaba diante da situação crítica dos estoques de sangue no Hemocentro Coordenador, em Vitória, e nas unidades de coleta da Serra e de Colatina, Linhares e São Mateus. A maior preocupação é com os tipos sanguíneos A, B e O negativos, essenciais em atendimentos de urgência e emergência.

Segundo o Hemoes, a baixa nos estoques compromete diretamente o atendimento a pacientes internados, vítimas de acidentes graves e pessoas em tratamento de doenças que exigem transfusões frequentes.

A coordenadora do Hemoes, Marcela Murad, destacou a importância da mobilização da população. “A doação de sangue é um gesto simples, rápido e seguro, mas que pode significar a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas. Pedimos à população que compareça quanto antes às unidades. Precisamos, com urgência, da sua ajuda para restabelecer nossos estoques e garantir o atendimento a pacientes, vítimas de acidentes e pessoas em tratamento de doenças graves”, afirmou.

Ela lembra ainda que uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas. “A rede hospitalar depende do seu gesto de amor ao próximo”, completou.

Quem pode doar sangue

Pessoas entre 16 e 60 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);

Peso acima de 50 kg;

Em boas condições de saúde;

Não apresentar doenças transmissíveis pelo sangue.

Onde doar sangue

O Hemoes Vitória funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, no horário das 7h às 18h20, para receber os candidatos à doação, na Avenida Marechal Campos, número 1.468, no bairro Maruípe, em Vitória. Também é possível fazer a doação nas unidades dos endereços abaixo:

Unidade de Coleta do Município da Serra

Av. Eudes Scherrer de Souza, S/N - Laranjeiras, Serra (Anexo Hospital Dório Silva).

Contato: (27) 3218-9429 E-mail: [email protected]

Doações: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).

Hemocentro Regional de Colatina

Rua Cassiano Castelo S/N, Centro, Colatina (Em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina).

Contato: (27) 3717-2800 | (27) 3717-2808 Email: [email protected] Horário

Funcionamento administrativo: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Doações: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).

Hemocentro Regional de Linhares

Avenida João Felipe Calmon, n°1305, Centro, Linhares (Ao lado do Hospital Rio Doce).

Contato: (27) 3264-6000 Email: [email protected]

Funcionamento administrativo: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Doações: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).