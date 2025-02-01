Ciclista morre no dia do aniversário em acidente na zona rural em Linhares

Um ciclista identificado como Jurandyr Costa dos Reis morreu após um acidente envolvendo uma caminhonete e a bicicleta em que estava, na localidade de Córrego do Farias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Testemunhas informaram à Polícia Militar que a vítima seguia para o trabalho em uma fazenda, quando o acidente aconteceu, na manhã deste sábado (1º). Nascido em 1971, Jurandyr estava completando 54 anos.
Segundo a PM, o motorista fugiu do local, deixando a placa do veículo para trás. O pai do condutor envolvido no acidente falou para os policiais que seu filho estava em casa e que ele saiu do local por medo.
Ao ser localizado, o motorista, de 29 anos, disse à Polícia Militar que conduzia a caminhonete na estrada de acesso à Lagoa Canto Grande e, ao desviar de um cachorro, colidiu com a bicicleta. Ele disse que entrou em desespero ao ver o que tinha acontecido e foi para casa, onde pediu ao pai para ir ao local do acidente e explicar a situação para a guarnição.
Ainda segundo a PM, o motorista recusou o teste do bafômetro, mas não apresentava sinais de embriaguez. Foi feito um Auto de Infração (AIT) pela recusa. O veículo não foi encontrado e o condutor foi levado à delegacia.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Linhares. Somente após a finalização das oitivas, mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante serão divulgadas.