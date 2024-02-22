Chuva provoca deslizamentos de terra e alagamentos em Afonso Cláudio

Um deslizamento de terra assustou os moradores que passavam pela Rua Maria Pádua Soares, no centro de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo, manhã de quarta-feira (21). Uma imagem de uma câmera de videomonitoramento mostrou o momento do incidente. Segundo informações da Prefeitura e Defesa Civil, ninguém se feriu e o local foi sinalizado.

Além de terra, duas árvores foram arrastadas no desmoronamento. O local foi logo sinalizado, segundo a Defesa Civil e o tráfego liberado. Porém, há risco de novos deslizamentos na cidade e a população deve ficar atenta.

Alagamentos

O Rio Guandu também subiu com as chuvas dos últimos dois dias. Na quarta-feira, segundo a prefeitura ele chegou a marca de 3,78 metros, mas nesta quinta-feira (22), havia baixado para 2,28 metros.

No interior do município, houve alagamentos em áreas de várzea, próximas ao rio. Na localidade de Três Pontões, a água chegou a estradas rurais e interditaram a passagem em alguns pontos, segundo o produtor rural Belarmino Kifer.