Chuva no ES: BR 101 é liberada após quase 24 horas de interdição

O tráfego de veículos na BR 101, na altura do Km 461, divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro foi liberado na manhã deste domingo (24) após aproximadamente 24 horas de interdição.
A interdição ocorreu pois, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o nível do Rio Itabapoana subiu e foi necessário fechar a ponte que fica na divisa. A água chegou a transbordar na pista.
Além desse trecho, o Km 12, que fica no Rio de Janeiro, também foi liberado.
De acordo com o último boletim da Defesa Civil, outros três trechos de rodovias estaduais e federais seguem interditados:
- BR 482 Km 35 e 42 – Interdição entre os trechos de Alegre e Guaçuí. Atualizado às 05h30 de 24/03/2024.
- ES 393 Estrada com ponto de interdição. Mimoso X Muqui X Conceição de Muqui
- ES 297 Km 5 - Interdição total. Sem previsão de liberação. Km 27 – Ponte do Itabapoana, interdição por elevação do nível do rio.