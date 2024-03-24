Chuva no ES: BR 101 é liberada após quase 24 horas de interdição

BR 101 é totalmente interditada entre o ES e RJ devido à chuva forte Crédito: PRF

O tráfego de veículos na BR 101, na altura do Km 461, divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro foi liberado na manhã deste domingo (24) após aproximadamente 24 horas de interdição.

A interdição ocorreu pois, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o nível do Rio Itabapoana subiu e foi necessário fechar a ponte que fica na divisa. A água chegou a transbordar na pista.

Além desse trecho, o Km 12, que fica no Rio de Janeiro, também foi liberado.