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Alagamento

Chuva no ES: BR 101 é liberada após quase 24 horas de interdição

Trecho na divisa do Espírito Santo com o Rio havia sido fechado após água de rio invadir pista

Publicado em 24 de Março de 2024 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2024 às 12:23
BR 101 é totalmente interditada entre o ES e RJ devido à chuva forte
BR 101 é totalmente interditada entre o ES e RJ devido à chuva forte Crédito: PRF
O tráfego de veículos na BR 101, na altura do Km 461, divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro foi liberado na manhã deste domingo (24) após aproximadamente 24 horas de interdição.
A interdição ocorreu pois, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o nível do Rio Itabapoana subiu e foi necessário fechar a ponte que fica na divisa. A água chegou a transbordar na pista. 
Além desse trecho, o Km 12, que fica no Rio de Janeiro, também foi liberado.
De acordo com o último boletim da Defesa Civil, outros três trechos de rodovias estaduais e federais seguem interditados: 
  • BR 482 Km 35 e 42 – Interdição entre os trechos de Alegre e Guaçuí. Atualizado às 05h30 de 24/03/2024.
  •  ES 393 Estrada com ponto de interdição. Mimoso X Muqui X Conceição de Muqui 
  • ES 297 Km 5 - Interdição total. Sem previsão de liberação. Km 27 – Ponte do Itabapoana, interdição por elevação do nível do rio.

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