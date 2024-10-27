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Transtornos

Chuva forte causa alagamentos e quedas de árvores e barreiras em Alegre

Estragos ocorreram em trinta minutos de chuvas intensas na noite de sábado (26), no Sul do Espírito Santo, segundo prefeito  Nirrô Emerick
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

27 out 2024 às 11:58

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 11:58

Chuva provoca transtornos em Alegre
Chuva provoca transtornos em Alegre Crédito: Divulgação- Prefeitura Alegre
Apenas trinta minutos de chuva foram suficientes para provocar diversos estragos em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (26). Foram registradas quedas de barreiras e de árvores, além de alagamentos em vários bairros, mas, segundo a administração municipal, nenhum morador ficou desalojado ou desabrigado.
A chuva começou por volta de 18h. Segundo o prefeito Nirrô Emerick, após o alagamento algumas ruas ficaram sujas e equipes da Prefeitura de Alegre atuam para fazer a limpeza das ruas e desobstrução dos bueiros neste domingo (27). Os alagamentos acabaram logo após a chuva.
“Algumas ruas do Centro e do bairro Guararema ficaram muito sujas. Na comunidade de abundância teve queda de barreira e drenos destruídos e com isso o acesso está parcialmente interditado. Estamos com equipes nas ruas limpando”, disse o prefeito.
Uma árvore caiu no bairro Clério Moulin, mas foi cortada durante a noite mesmo. Já na rua Fortunato Paulo Campos, no Centro de Alegre, uma barreira caiu e atingiu o portão de uma residência. 

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