Chuva forte causa alagamentos e quedas de árvores e barreiras em Alegre

Chuva provoca transtornos em Alegre Crédito: Divulgação- Prefeitura Alegre

Apenas trinta minutos de chuva foram suficientes para provocar diversos estragos em Alegre , no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (26). Foram registradas quedas de barreiras e de árvores, além de alagamentos em vários bairros, mas, segundo a administração municipal, nenhum morador ficou desalojado ou desabrigado.

A chuva começou por volta de 18h. Segundo o prefeito Nirrô Emerick, após o alagamento algumas ruas ficaram sujas e equipes da Prefeitura de Alegre atuam para fazer a limpeza das ruas e desobstrução dos bueiros neste domingo (27). Os alagamentos acabaram logo após a chuva.

“Algumas ruas do Centro e do bairro Guararema ficaram muito sujas. Na comunidade de abundância teve queda de barreira e drenos destruídos e com isso o acesso está parcialmente interditado. Estamos com equipes nas ruas limpando”, disse o prefeito.