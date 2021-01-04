Chuva causa alagamentos em São José do Calçado Crédito: Janderson de Almeida

A chuva forte na madrugada desta segunda-feira (4) em São José do Calçado , na região do Caparaó Capixaba , causou quedas de barreiras em alguns pontos do município e alagamentos no distrito de São Benedito, onde a água inundou ruas e invadiu algumas casas.

Chuva causa alagamentos em São José do Calçado Crédito: Janderson de Almeida

O morador Janderson de Almeida Quintiliano contou que a localidade amanheceu tomada pela água e que um dos motivos do alagamento seria uma obra que atrapalhou o escoamento da água da chuva.

“Está sendo realizada uma obra de uma ponte e também uma obra de pavimentação da ES 181, porém, a ponte improvisada para tirar o trânsito de dentro da rua não está dando escoamento para toda essa água. Muitos moradores estão perdendo tudo”, afirmou Janderson.

Chuva causa alagamentos em São José do Calçado Crédito: Janderson de Almeida

Em alguns pontos, os moradores de São Benedito passaram com água acima dos joelhos e, durante a manhã, tiveram que limpar a lama que se acumulou nas casas e nas ruas. O prefeito de São José do Calçado, Antônio Coimbra, disse que esteve na localidade por volta das 4h30 e equipes da Secretaria de Ação Social do município estão atendendo os moradores.

Coimbra informou ainda que o alagamento aconteceu porque choveu muito na região e que, além desta comunidade, outras também foram afetadas com quedas de barreiras. Ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados.

Sobre a obra na ES 181, a reportagem de A Gazeta demandou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela intervenção, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.