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Caparaó

Chuva causa alagamentos em São José do Calçado

A água acumulou nas ruas e entrou nas casas no distrito de São Benedito
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 jan 2021 às 18:06

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:06

A água acumulou nas ruas e entrou nas casas no distrito de São Benedito
Chuva causa alagamentos em São José do Calçado Crédito: Janderson de Almeida
A chuva forte na madrugada desta segunda-feira (4) em São José do Calçado, na região do Caparaó Capixaba, causou quedas de barreiras em alguns pontos do município e alagamentos no distrito de São Benedito, onde a água inundou ruas e invadiu algumas casas.
A água acumulou nas ruas e entrou nas casas no distrito de São Benedito
Chuva causa alagamentos em São José do Calçado Crédito: Janderson de Almeida
O morador Janderson de Almeida Quintiliano contou que a localidade amanheceu tomada pela água e que um dos motivos do alagamento seria uma obra que atrapalhou o escoamento da água da chuva.
“Está sendo realizada uma obra de uma ponte e também uma obra de pavimentação da ES 181, porém, a ponte improvisada para tirar o trânsito de dentro da rua não está dando escoamento para toda essa água. Muitos moradores estão perdendo tudo”, afirmou Janderson.
A água acumulou nas ruas e entrou nas casas no distrito de São Benedito
Chuva causa alagamentos em São José do Calçado Crédito: Janderson de Almeida
Em alguns pontos, os moradores de São Benedito passaram com água acima dos joelhos e, durante a manhã, tiveram que limpar a lama que se acumulou nas casas e nas ruas. O prefeito de São José do Calçado, Antônio Coimbra, disse que esteve na localidade por volta das 4h30 e equipes da Secretaria de Ação Social do município estão atendendo os moradores.
Coimbra informou ainda que o alagamento aconteceu porque choveu muito na região e que, além desta comunidade, outras também foram afetadas com quedas de barreiras. Ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados.
Sobre a obra na ES 181, a reportagem de A Gazeta demandou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela intervenção, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Chuva causa alagamentos em São José do Calçado

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