Chuva causa alagamentos em São José do Calçado

A chuva forte na madrugada desta segunda-feira (4) em São José do Calçado, na região do Caparaó Capixaba, causou quedas de barreiras em alguns pontos do município e alagamentos no distrito de São Benedito, onde a água inundou ruas e invadiu algumas casas.
O morador Janderson de Almeida Quintiliano contou que a localidade amanheceu tomada pela água e que um dos motivos do alagamento seria uma obra que atrapalhou o escoamento da água da chuva.
“Está sendo realizada uma obra de uma ponte e também uma obra de pavimentação da ES 181, porém, a ponte improvisada para tirar o trânsito de dentro da rua não está dando escoamento para toda essa água. Muitos moradores estão perdendo tudo”, afirmou Janderson.
Em alguns pontos, os moradores de São Benedito passaram com água acima dos joelhos e, durante a manhã, tiveram que limpar a lama que se acumulou nas casas e nas ruas. O prefeito de São José do Calçado, Antônio Coimbra, disse que esteve na localidade por volta das 4h30 e equipes da Secretaria de Ação Social do município estão atendendo os moradores.
Coimbra informou ainda que o alagamento aconteceu porque choveu muito na região e que, além desta comunidade, outras também foram afetadas com quedas de barreiras. Ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados.
Sobre a obra na ES 181, a reportagem de A Gazeta demandou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela intervenção, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.