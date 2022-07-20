Centro de Referência da Juventude em Vitória vai ser reformado após ficar 5 anos fechado

Fechado desde de outubro de 2017, o Centro de Referência da Juventude (CRJ) de Vitória passará por reforma e ampliação, com previsão de ser reinaugurado entre julho e agosto de 2023. A ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira (20) e a expectativa da Prefeitura de Vitória é que as obras comecem em 30 dias.
De acordo com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), o custo das obras gira em torno de R$ 1,7 milhão, com prazo de conclusão estimado em 300 dias. O novo espaço vai oferecer atividades de lazer, cultura, esporte, arte, música, atendimento psicossocial, discussão e formulação de políticas públicas. O centro continuará localizado na esquina da Avenida Vitória com a Rua Hermes Curry Carneiro, na Ilha de Santa Maria.
“No CRJ trabalharemos com quatro pilares: convivência, formação, informação e expressão. Será um local para discussão de ideias voltadas para juventude.” afirma Pazolini.
A reforma do Centro de Referência da Juventude envolverá a construção de banheiros, o aumento da área para mesas no espaço de convivência, configurando-se em um ambiente flexível que possibilite vários usos para estimular a socialização entre os frequentadores e o desenvolvimento de atividades espontâneas.
Também haverá pintura do piso e melhoria da iluminação externa na área coberta, adequadas às oficinas de capoeira, forró, street dance e le parkour. O espaço será acessível, com construção de uma rampa para acesso de pedestres e reforma da calçada existente.
"Foi um prejuízo muito grande para a juventude da cidade perder esse local. Nosso objetivo é ter uma referência, um espaço de encontro. Queremos gerar um sentimento de pertencimento."
O QUE TERÁ NO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE
- Tele centro;
- Sala de coordenação;
- Sala para equipe técnica;
- Sala de atendimento;
- Duas salas para oficinas;
- Estúdio de música;
- Ilha de gravação;
- Sala de teatro;
- Espaço de convivência.