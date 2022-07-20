Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • Centro de Referência da Juventude em Vitória vai ser reformado após ficar 5 anos fechado
Reinauguração

Centro de Referência da Juventude em Vitória vai ser reformado após ficar 5 anos fechado

Sem funcionar desde 2017, espaço situado na Ilha de Santa Maria ganhará novo visual, com previsão de ser reaberto no segundo semestre de 2023
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

20 jul 2022 às 19:05

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 19:05

Centro de Referência da Juventude passará por reformas e ampliação
Obras no Centro de Referência da Juventude devem começar num prazo de 30 dias, de acordo com a Prefeitura de Vitória  Crédito: Prefeitura de Vitória / Divulgação
Fechado desde de outubro de 2017, o Centro de Referência da Juventude (CRJ) de Vitória passará por reforma e ampliação, com previsão de ser reinaugurado entre julho e agosto de 2023. A ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira (20) e a expectativa da Prefeitura de Vitória é que as obras comecem em 30 dias.
De acordo com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), o custo das obras gira em torno de R$ 1,7 milhão, com prazo de conclusão estimado em 300 dias. O novo espaço vai oferecer atividades de lazer, cultura, esporte, arte, música, atendimento psicossocial, discussão e formulação de políticas públicas. O centro continuará localizado na esquina da Avenida Vitória com a Rua Hermes Curry Carneiro, na Ilha de Santa Maria.
“No CRJ trabalharemos com quatro pilares: convivência, formação, informação e expressão. Será um local para discussão de ideias voltadas para juventude.” afirma Pazolini.

Veja Também

Jardim Camburi: vantagens de viver no bairro que tem tudo em Vitória

Vitória anuncia início da construção de ciclovia na Avenida Rio Branco

Centro de Referência da Juventude de Vitória
Centro de Referência da Juventude de Vitória será ampliado, com mais espaços de convivência e áreas voltadas a oficinas Crédito: Prefeitura de Vitória / Divulgação
A  reforma do Centro de Referência da Juventude envolverá a construção de banheiros, o aumento da área para mesas no espaço de convivência, configurando-se em um ambiente flexível que possibilite vários usos para estimular a socialização entre os frequentadores e o desenvolvimento de atividades espontâneas.
Também haverá pintura do piso e melhoria da iluminação externa na área coberta, adequadas às oficinas de capoeira, forró, street dance e le parkour. O espaço será acessível, com construção de uma rampa para acesso de pedestres e reforma da calçada existente.
"Foi um prejuízo muito grande para a juventude da cidade perder esse local. Nosso objetivo é ter uma referência, um espaço de encontro. Queremos gerar um sentimento de pertencimento."
Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória

O QUE TERÁ NO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE

  • Tele centro;
  • Sala de coordenação;
  • Sala para equipe técnica;
  • Sala de atendimento;
  • Duas salas para oficinas;
  • Estúdio de música;
  • Ilha de gravação;
  • Sala de teatro;
  • Espaço de convivência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Obras Jovens Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados