CBN Vitória ao vivo: risco do consumo de carne clandestina, novo aplicativo de táxi e contribuição sindical

No programa desta quinta (27), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:54

No programa CBN Vitória desta quinta (27), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

