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CBN Vitória ao vivo: Polícia Civil tem novo delegado-geral no ES

No programa desta terça-feira (7), 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 

07 abr 2026 às 09:36

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 09:36

No programa CBN Vitória desta terça-feira (7), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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