CBN Vitória ao vivo: casos de câncer de mama em homens são raros mas merecem atenção

CBN Vitória ao vivo: casos de câncer de mama em homens são raros mas merecem atenção

No programa desta quarta (30), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (30), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, o oncologista e mastologista Roberto Lima explica como câncer de mama afeta homens. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

No programa desta quarta (30), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: casos de câncer de mama em homens são raros mas merecem atenção

