CBN Vitória 26 anos: transformações e novidades em um ano repleto de desafios

CBN Vitória 26 anos Crédito: CBN Vitória

A CBN Vitória, a rádio que conversa com você, completa 26 anos neste sábado (30) e não é clichê dizer que quem ganha o presente são os milhares de ouvintes em todo o Espírito Santo. São quase três décadas de sucesso na experiência de consumo da informação - no dial (92,5 FM), no celular, no computador ou em assistentes digitais de voz.

No cenário de convergência de mídias, o rádio foi um dos veículos mais pressionados a se reinventar, teve e continua tendo papel fundamental durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19. A âncora e editora-executiva da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, associa a relação de confiança e credibilidade que o rádio tem com as pessoas e revela que enfrentar o negacionismo da Covid-19 talvez tenha sido o maior desafio de toda a pandemia em relação ao conteúdo jornalístico.

“O rádio nos permite ter uma conversa mais direta com a audiência. É historicamente conhecido como o veículo que faz companhia às pessoas. Durante a pandemia foram inúmeros desafios no tocante ao combate da desinformação e fake news, mas faz parte do jogo e do exercício diário de quem faz jornalismo sério. Contra fatos e dados não há o que se questionar”, afirma Fernanda.

Desafios

Para 2022, os desafios são grandiosos, sendo o maior deles a cobertura eleitoral, principalmente a presidencial, que terá ciclo inédito de debates, prometendo fortes emoções. Para quem gosta de esporte, a cobertura da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro, também é outro grande evento.

“Uma coisa que enfatizo sempre é que a CBN extrapola o dial. Hoje é possível ouvir e assistir a rádio de qualquer lugar do mundo, basta ter um smartphone, computador, notebook ou tablet. Estamos ao vivo no dial, no aplicativo e no site. E, para quem gosta de ouvir Podcast, também tem a CBN Vitória em todos os agregadores de áudio disponíveis”, explica Fernanda.

Entre os ouvintes, a experiência com a rádio nesses 26 anos é de uma relação muito familiar. É o caso da Suzanna Ferstl, profissional de vendas e ouvinte da CBN Vitória há 24 anos.

“Faz parte do meu dia a dia, é um membro da família. Como acordo muito cedo, a primeira coisa que faço quando desperto é sintonizar a 92.5 FM e vou com ela até o fim do dia. Minhas atividades físicas são com muita informação, porque eu corro e malho diariamente, sempre sintonizada. E eu sou muito do ‘radinho’, afirma.

Liderança absoluta