CBN Cotidiano ao vivo: relembre os grandes protestos do século 21

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:59
No programa CBN Cotidiano desta quarta (24), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato relembra os grandes protestos do século 21, da "Primavera Árabe" à revolta da geração Z. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o