CBN Cotidiano ao vivo: relembre os grandes protestos do século 21

No programa desta quinta (16), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:59

No programa CBN Cotidiano desta quarta (24), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato relembra os grandes protestos do século 21, da "Primavera Árabe" à revolta da geração Z. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

