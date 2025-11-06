CBN Cotidiano ao vivo: quem é Zohran Mamdani e como facilitar a vida dos pets velhinhos

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:50
No programa CBN Cotidiano desta quinta (6), das 15h às 17h, Mário Bonella os principais assuntos do dia. No quadro O Mundo Cotidiano, Paula Favarato conta quem é Zohran Mamdani. No quadro Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi dá dicas de como facilitar a vida de pets velhinhos.
Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o