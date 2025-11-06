Home
CBN Cotidiano ao vivo: quem é Zohran Mamdani e como facilitar a vida dos pets velhinhos

No programa desta quinta (6), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:50

No programa CBN Cotidiano desta quinta (6), das 15h às 17h, Mário Bonella os principais assuntos do dia. No quadro O Mundo Cotidiano, Paula Favarato conta quem é Zohran Mamdani. No quadro Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi dá dicas de como facilitar a vida de pets velhinhos.

