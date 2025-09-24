Home
CBN Cotidiano ao vivo: quando é necessário recomeçar em nossas vidas?

No programa desta quarta (24), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:57

No programa CBN Cotidiano desta quarta (24), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari reflete quando é necessário recomeçar. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

