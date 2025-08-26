Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: quando é necessário o alerta para bullying nas escolas?

CBN Cotidiano ao vivo: quando é necessário o alerta para bullying nas escolas?

No programa desta terça (26), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta terça (26), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia.  No quadro Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos explica quando o alerta para bullying é importante nas escolas.

Recomendado para você

No programa desta terça (26), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: quando é necessário o alerta para bullying nas escolas?

Na data, também será pago o adiantamento do 13° salário aos profissionais que fazem aniversário neste mês

Salário dos servidores do governo do ES será depositado nesta sexta (29)

Fenômeno foi registrado após avanço do mar; risco maior é na parte inferior das falésias e pode haver novos deslizamentos nos próximos dias, segundo Defesa Civil Municipal

Erosão marítima derruba falésias em Marataízes; prefeitura emite alerta

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais