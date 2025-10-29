Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: qual o impacto da isenção do Imposto de Renda no bolso dos brasileiros?

No programa desta quarta (29), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta quarta (29), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica qual o impacto da isenção do Imposto de Renda no bolso dos brasileiros.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta