CBN Cotidiano ao vivo: qual o impacto da isenção do Imposto de Renda no bolso dos brasileiros?

CBN Cotidiano ao vivo: qual o impacto da isenção do Imposto de Renda no bolso dos brasileiros?

No programa desta quarta (29), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta quarta (29), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica qual o impacto da isenção do Imposto de Renda no bolso dos brasileiros.

No programa desta quarta (29), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: qual o impacto da isenção do Imposto de Renda no bolso dos brasileiros?

