Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: por que é importante falarmos sobre saúde mental?

No programa desta quinta (25), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:00

No programa CBN Cotidiano desta quinta (25), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala da importância de se debater saúde mental. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta