Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: por que é importante falarmos sobre saúde mental?

CBN Cotidiano ao vivo: por que é importante falarmos sobre saúde mental?

No programa desta quinta (25), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:00

No programa CBN Cotidiano desta quinta (25), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala da importância de se debater saúde mental. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

No programa desta quinta (25), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: por que é importante falarmos sobre saúde mental?

Praticamente toda a superfície está coberta por espécies aquáticas que se multiplicam devido à presença em abundância de nutrientes proveniente de despejo de esgoto in natura e fertilizantes

Lagoa em Itapemirim é tomada por plantas; veja vídeo e entenda o fenômeno

Foram mais de 30 dias internado com graves ferimentos no pé; José precisou fazer enxerto no local da lesão

Bebê queimado em hospital na Serra horas após nascer recebe alta

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais