CBN Cotidiano ao vivo: por que as crianças precisam brincar?

No programa desta quinta (9), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:49

No programa CBN Cotidiano desta quinta (9), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, Adriana Müller reflete sobre a importância do brincar para as crianças.

