CBN Cotidiano ao vivo: o quanto o Brasil investe na educação superior e dicas de saúde

CBN Cotidiano ao vivo: o quanto o Brasil investe na educação superior e dicas de saúde

No programa desta terça (16), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:09

No programa CBN Cotidiano desta terça (16), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No quadro Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o gasto público brasileiro com alunos de ensino superior, que é maior do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No programa desta terça (16), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: o quanto o Brasil investe na educação superior e dicas de saúde

Administração municipal afirma que a ação visa proteger a restinga, mas moradores e frequentadores lamentam a retirada da sombra natural

Prefeitura retira castanheiras da orla de Piúma para plantar novas árvores

No programa desta terça (16), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: conheça detalhes do plano municipal de turismo de Guarapari

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

