CBN Cotidiano ao vivo: o quanto o Brasil investe na educação superior e dicas de saúde

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:09
No programa CBN Cotidiano desta terça (16), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No quadro Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o gasto público brasileiro com alunos de ensino superior, que é maior do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
