CBN Cotidiano ao vivo: é mais importante estar certo ou estar em paz?

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:50
No programa CBN Cotidiano desta quarta (5), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia. No quadro Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari reflete o que é mais importante: estar certo ou em paz?
