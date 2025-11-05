Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: é mais importante estar certo ou estar em paz?

No programa desta quarta (5), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta quarta (5), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia. No quadro Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari reflete o que é mais importante: estar certo ou em paz?

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

