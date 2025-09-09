CBN Cotidiano ao vivo: como os estudantes devem ajustar a rotina de estudos na reta final para o Enem?

Home
No programa desta terça (9), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:13

No programa CBN Cotidiano desta terça (9), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No quadro Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos explica como os estudantes devem ajustar a rotina de estudos 60 dias antes do Enem. 

