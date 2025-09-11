CBN Cotidiano ao vivo: como o 11 de Setembro mudou a geopolítica mundial?

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:07
No programa CBN Cotidiano desta quinta (11), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica como o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 mudou a geopolítica mundial.
