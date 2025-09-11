Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: como o 11 de Setembro mudou a geopolítica mundial?

No programa desta quinta (11), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:07

No programa CBN Cotidiano desta quinta (11), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica como o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 mudou a geopolítica mundial.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

