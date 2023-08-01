Cavalo invade agência bancária em Guarapari e diverte internautas do ES

Final de mês "não é fácil para ninguém". E a frase que virou até meme entre os brasileiros ganhou outra conotação após um cavalo ser flagrado, ainda antes do expediente, dentro de um agência bancária em Guarapari, no último dia 28 de julho. (veja vídeo acima). Nas imagens que circulam as redes sociais, a mulher que fez o registro da cena inusitada diz: "estamos aqui com um cavalo que veio sacar dinheiro".
No vídeo, é possível ver o animal dentro da área de autoatendimento da agência bancária que fica no Centro do município.
Inicialmente, as imagens mostram o cavalo parado, olhando o interior da agência. A mulher que fez o registro, então, diz: "Bom dia, moradores de Guarapari, sociedade! Hoje nós estamos aqui, ó, com um cavalo que veio sacar dinheiro aqui no Banestes, ó".
Enquanto a mulher está falando, é possível ver o cavalo se movimentar na área de autoatendimento do banco. A unidade bancária estava em reforma, sem a porta de vidro, e por isso ele conseguiu entrar com facilidade.
O vídeo que circulou pelas redes sociais também mostra algumas pessoas olhando a cena inusitada e uma outra pessoa dentro da agência, olhando a situação.
O que diz o banco
Questionado sobre o assunto, o banco Banestes confirmou que cavalo acessou a área de autoatendimento da agência Guarapari na última sexta-feira (28).
"O fato ocorreu por volta das 7h30, antes do horário de expediente. A agência, que passava por obras de manutenção, estava com a porta aberta para a entrada de materiais. Não foi necessário realizar intervenções para a retirada do animal, que saiu do local poucos minutos após".
O banco informou ainda que não possui informações a respeito do proprietário do animal.
Com informações de Viviann Barcellos, do g1 ES