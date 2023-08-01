Cavalo invade agência bancária em Guarapari e diverte internautas do ES

(veja vídeo acima). Nas imagens que circulam as redes sociais, a mulher que fez o registro da cena inusitada diz: "estamos aqui com um cavalo que veio sacar dinheiro". Final de mês "não é fácil para ninguém". E a frase que virou até meme entre os brasileiros ganhou outra conotação após um cavalo ser flagrado, ainda antes do expediente, dentro de um agência bancária em Guarapari , no último dia 28 de julho.Nas imagens que circulam as redes sociais, a mulher que fez o registro da cena inusitada diz: "estamos aqui com um cavalo que veio sacar dinheiro".

No vídeo, é possível ver o animal dentro da área de autoatendimento da agência bancária que fica no Centro do município.

Inicialmente, as imagens mostram o cavalo parado, olhando o interior da agência. A mulher que fez o registro, então, diz: "Bom dia, moradores de Guarapari, sociedade! Hoje nós estamos aqui, ó, com um cavalo que veio sacar dinheiro aqui no Banestes, ó".

Enquanto a mulher está falando, é possível ver o cavalo se movimentar na área de autoatendimento do banco. A unidade bancária estava em reforma, sem a porta de vidro, e por isso ele conseguiu entrar com facilidade.

O vídeo que circulou pelas redes sociais também mostra algumas pessoas olhando a cena inusitada e uma outra pessoa dentro da agência, olhando a situação.

Cavalo é flagrado dentro de agência bancária no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O que diz o banco

Questionado sobre o assunto, o banco Banestes confirmou que cavalo acessou a área de autoatendimento da agência Guarapari na última sexta-feira (28).

"O fato ocorreu por volta das 7h30, antes do horário de expediente. A agência, que passava por obras de manutenção, estava com a porta aberta para a entrada de materiais. Não foi necessário realizar intervenções para a retirada do animal, que saiu do local poucos minutos após".

O banco informou ainda que não possui informações a respeito do proprietário do animal.