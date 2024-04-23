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Às margens da ES 185

Castelo de 4 andares com 9 quartos e 7 banheiros encanta em Ibitirama

Castelinho Santa Bárbara tem nove quartos, duas salas, sete banheiros, três cozinhas, várias varandas e torres – tem quatro pavimentos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 abr 2024 às 06:48

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 06:48

Em meio ao contraste do verde das matas do Caparaó do Espírito Santo, uma construção se destaca e desperta curiosidade de quem passa pela estrada para chegar à cidade de Ibitirama. Estamos falando de um castelo, em estilo medieval, erguido pelo casal de aposentados Eraldo Amorim, 68 anos, e Maria Joana Gonçalves Amorim, 70 anos. O cenário de conto de fadas, para eles, simboliza superação após perderem o antigo chalé.
Eraldo Amorim conta que a ideia de construir o Castelinho Santa Bárbara (nome em homenagem à santa protetora contra raios e tempestades, que vivia em uma torre) surgiu de uma história triste. Em janeiro 1994, um desastre natural destruiu o chalé da família. O casal e as duas filhas passavam férias no local. Ninguém se feriu, mas o imóvel se acabou pela enxurrada.
"Somos superadores de dificuldades. Tínhamos um chalé e foi destruído. Imaginamos que deveríamos sonhar, acreditar na vida e construir um castelo. Eu fiz uma planta de como queria e um pedreiro, ou melhor, um artista, fez o castelo. Usou até cipó para fazer as torres arredondadas"
Eraldo Amorim - Dono do castelo 
O local já foi citado em matéria de A Gazeta quando a filha do casal realizou a festa de casamento no castelo. 

Estrutura de 4 andares

O imóvel – que possui nove quartos, duas salas, sete banheiros, três cozinhas, várias varandas e torres – tem quatro pavimentos e fica às margens da ES 185. O local ainda tem um lindo jardim e uma fonte. A alguns metros do castelo, e compondo a paisagem encantadora, existe uma cachoeira e um rio.

Castelinho Santa Bárbara, em Ibitirama

O tamanho do imóvel atualmente, brinca Amorim, é desconhecido até por ele. A construção começou em 96 e ainda não acabou, pois, segundo o aposentado, um castelo nunca tem um ‘fim’, já que sempre existem melhorias e novas estruturas sendo planejadas.
O Castelinho Santa Bárbara é praticamente uma atração turística de Ibitirama, famosa pelo Pico da Bandeira e por suas cachoeiras. “Morar aqui é um paraíso. Acreditamos que este sonho continue com nossas filhas e netas”, disse o aposentado.
O castelo não é aberto para visitações, hospedagens ou ensaios fotográficos, mas o casal não se incomoda de recepcionar quem passa pelo local para fazer um registro, quando estão na cidade.

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