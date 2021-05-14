Casa organizada: os erros que impedem arrumação rápida e bem-feita

Manter a casa sempre organizada realmente não é tarefa fácil, ainda mais com tantos outros compromissos do dia a dia. Crédito: Reprodução/ Pexels

programa "CBN na sua Casa", Lucy Mizael, detalha quais são os principais erros que lhe impedem de fazer a casa ficar limpa e organizada. A organização da sua casa está lhe estressando? A limpeza até prejudica a sua saúde mental? Situações simples, como não saber por onde começar, travam a execução do trabalho? Respire, não há necessidade de neuras. Essa situação afeta muitas pessoas, principalmente durante a pandemia , quando passamos muito tempo no lar. Diante das questões, a comentarista do, Lucy Mizael, detalha quais são os principais erros que lhe impedem de fazer a casa ficar limpa e organizada.

A comentarista ressalta que, manter a casa sempre organizada realmente não é tarefa fácil, ainda mais com tantos outros compromissos tomando conta do nosso dia a dia. "No início muita gente deve ter acreditado que ao ficar em casa a arrumação ia ser mais fácil, mas acabamos esquecendo que estamos em casa com várias tarefas, prioridades, misturando a vida pessoal e profissional", destaca.

Lucy também destaca que, muitas pessoas não possuem a noção do que fazer durante uma limpeza no dia a dia, por estarem muito ocupadas e com o tempo consumido por outras situações. Diante do problema é necessário planejar a semana e evitar acúmulos. "Assim como existe a organização na vida profissional, a vida doméstica também deve ser planejada", explica.

Segundo a especialista, uma boa dica é fazer uma lista simples de tudo que é necessário de ser feito durante a semana. Entretanto, ao longo do bate-papo, ela detalhou serem três os principais erros que impedem a casa ficar arrumada, organizada e limpa por mais tempo e sem tanto trabalho. Vamos a eles!

CONFIRA ALGUNS ERROS IMPEDEM A CASA FICAR LIMPA E ORGANIZADA:

Acreditar em "milagres" O acúmulo de materiais faz com que a pessoa tenha preguiça de arrumar ou de limpar, devido ao excesso de objetos espalhados pelo cômodo ou casa. "Tralha"(objetos, roupas, utensílios) é tudo aquilo que você guarda e não faz mais sentido na vida para você, por isso vale a pena pensar em jogar algumas coisas fora. Segundo Lucy, quando fazemos a arrumação de maneira aleatória não há a presença de uma rota ou direcionamento no que deve ser feito. "O ideal é ter definido ao longo da semana o que deve ser feito, como listas, tanto no âmbito profissional quanto no doméstico", destaca. No milagre da propaganda dos produtos de limpeza, acreditamos que qualquer produto vai servir para o seu problema. Mas, na vida real, não é assim que ocorre. "Cada produto serve para algo, temos que saber que além da ação química também existe a técnica, muitas vezes tem que esfregar mesmo a superfície para ela ficar limpa, produto sozinho não faz nenhum tipo de 'milagre'", acrescenta.

Lucy também acrescenta ser importante colocar a "energia dos ambientes para circular", diante que a saúde do lar e a do seu físico e emocional andam de mãos dadas e devem sempre serem colocadas em atenção. Quando a casa está bagunçada ela não é prejudicial e ruim apenas para a ação das tarefas do dia a dia, mas para as energias.