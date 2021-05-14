Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bem-estar

Casa organizada: os erros que impedem arrumação rápida e bem-feita

Lucy Mizael, comentarista do programa "CBN na sua Casa", detalha algumas dicas para manter a organização e mostra os principais erros que impedem uma limpeza rápida e bem feita no lar

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 15:47

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

14 mai 2021 às 15:47
Limpeza doméstica
Manter a casa sempre organizada realmente não é tarefa fácil, ainda mais com tantos outros compromissos do dia a dia.  Crédito: Reprodução/ Pexels
A organização da sua casa está lhe estressando? A limpeza até prejudica a sua saúde mental? Situações simples, como não saber por onde começar, travam a execução do trabalho? Respire, não há necessidade de neuras. Essa situação afeta muitas pessoas, principalmente durante a pandemia, quando passamos muito tempo no lar. Diante das questões, a comentarista do programa "CBN na sua Casa", Lucy Mizael, detalha quais são os principais erros que lhe impedem de fazer a casa ficar limpa e organizada.
A comentarista ressalta que, manter a casa sempre organizada realmente não é tarefa fácil, ainda mais com tantos outros compromissos tomando conta do nosso dia a dia. "No início muita gente deve ter acreditado que ao ficar em casa a arrumação ia ser mais fácil, mas acabamos esquecendo que estamos em casa com várias tarefas, prioridades, misturando a vida pessoal e profissional", destaca.
Lucy também destaca que, muitas pessoas não possuem a noção do que fazer durante uma limpeza no dia a dia, por estarem muito ocupadas e com o tempo consumido por outras situações. Diante do problema é necessário planejar a semana e evitar acúmulos. "Assim como existe a organização na vida profissional, a vida doméstica também deve ser planejada", explica. 
Segundo a especialista, uma boa dica é fazer uma lista simples de tudo que é necessário de ser feito durante a semana. Entretanto,  ao longo do bate-papo, ela detalhou serem três os principais erros que impedem a casa ficar arrumada, organizada e limpa por mais tempo e sem tanto trabalho. Vamos a eles!

CONFIRA ALGUNS ERROS IMPEDEM A CASA FICAR LIMPA E ORGANIZADA: 

Acreditar em "milagres"

O acúmulo de materiais faz com que a pessoa tenha preguiça de arrumar ou de limpar, devido ao excesso de objetos espalhados pelo cômodo ou casa. "Tralha"(objetos, roupas, utensílios) é tudo aquilo que você guarda e não faz mais sentido na vida para você, por isso vale a pena pensar em jogar algumas coisas fora.
Segundo Lucy, quando fazemos a arrumação de maneira aleatória não há a presença de uma rota ou direcionamento no que deve ser feito. "O ideal é ter definido ao longo da semana o que deve ser feito, como listas, tanto no âmbito profissional quanto no doméstico", destaca.
No milagre da propaganda dos produtos de limpeza, acreditamos que qualquer produto vai servir para o seu problema. Mas, na vida real, não é assim que ocorre. "Cada produto serve para algo, temos que saber que além da ação química também existe a técnica, muitas vezes tem que esfregar mesmo a superfície para ela ficar limpa, produto sozinho não faz nenhum tipo de 'milagre'", acrescenta.
Lucy também acrescenta ser importante colocar a "energia dos ambientes para circular", diante que a saúde do lar e a do seu físico e emocional andam de mãos dadas e devem sempre serem colocadas em atenção. Quando a casa está bagunçada ela não é prejudicial e ruim apenas para a ação das tarefas do dia a dia, mas para as energias.
"A bagunça representa um grande acúmulo de obstáculos que impedem a livre passagem das vibrações assim como nos impede de fazer outras atividades, por isso é sempre bom libertar as energias estagnadas na sujeira", conclui. 

Veja Também

Playlists de faxina na quarentena bombam na web: “Limpando rapidinho”

Diário de chloé: "É hora da faxina na casa dos pets"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn cotidiano decoracao Álcool em gel Covid-19 Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados