Diário de chloé: "É hora da faxina na casa dos pets"

A faxina é importante para manter a ordem na casa dos bichanos Crédito: Unsplash





Tudo limpo

Meu querido diário... Todos os sábados aqui em casa é dia de faxina. Eu adoro ver meu cantinho e o da Frida limpinho, mas, confesso, detesto o barulho de um tal aspirador de pó. Nessa hora corro pra debaixo da cama! Segundo especialistas, manter nosso espaço limpo contribui para nosso bem-estar e, claro, uma melhor saúde. Por exemplo, os nossos potes de ração devem ser lavados semanalmente com água corrente, esponja e detergente neutro. Depois, é só enxaguar e secar bem antes de servir novamente a nossa ração.

Já nossas caminhas e casinhas podem ser limpas quinzenalmente. E nesse caso a melhor opção mesmo é lavar à mão ou na máquina (é sempre bom ler as recomendações do fabricante para ver qual a maneira correta). É legal, também, deixar secar ao sol. Se a casinha for de plástico, dá para usar esponja, água e detergente neutro. Se for de madeira, passe apenas um pano úmido e fique atento para qualquer sinal de mofo.

No nosso caso, a caixinha de areia que a gente usa para fazer as necessidades também merece cuidados. Quando for necessário trocar a areia completamente, aproveite para dar uma boa lavada no recipiente, use desinfetante e esfregue com uma esponja destinada só para isso. Deixe o produto agir por um tempo, depois enxague e seque bem antes de colocar areia novamente. Use os mesmos procedimentos para limpar a pazinha.

Os nossos brinquedos também precisam ser lavados. Use apenas sabão neutro, tanto nos de plástico, como nos de pelúcia. A esponja também deve ser separada só para este fim. A nossa caixa de transporte também precisa de higienização, toda a vez que for usada. Lave com água, detergente neutro e esponja. Vale passar, ainda, álcool. Se for de tecido basta lavar na máquina ou à mão.