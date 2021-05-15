Carro fica pendurado em barreira de proteção na Serra

Um carro ficou pendurado em uma barreira de proteção em Morada de Laranjeiras, na Serra, após o motorista não perceber que a avenida estava interditada e passar direto. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (15), na obra da Rotatória do Ó, em frente ao hospital Dório Silva.
Segundo informações da TV Gazeta, os moradores da região reclamam que a obra está mal sinalizada e que à noite a situação fica ainda mais perigosa.
O Departamento de Operações de Trânsito da Serra informou que o desvio provocado pela obra no local está devidamente sinalizado com placas e gelos baianos.
Veja o vídeo:
Com informações da TV Gazeta.