Carro atropela clientes de bar que assistiam ao Fla x Flu em Cariacica

Um vídeo flagrou o momento em que um carro, conduzido por um homem de 36 anos, invadiu a calçada de um bar e atropelou clientes que assistiam à transmissão de um jogo do Campeonato Brasileiro neste domingo (19) em Cariacica. Após o acidente, o motorista foi agredido por populares.

Nas imagens, várias pessoas aparecem dentro do estabelecimento, onde era exibido o jogo entre Flamengo e Fluminense, quando o carro avança sobre alguns clientes. Muitos clientes saem correndo.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu no final da tarde deste domingo, no bairro Vale Esperança. O motorista também atingiu três motos, que estavam estacionadas. Ele disse a policiais militares que perdeu o controle da direção.

"De acordo com o motorista, o acidente teria ocorrido em um momento em que o acelerador do carro teria agarrado, fazendo com que ele perdesse o controle da direção", informou a PM, em nota.

Ninguém se feriu com gravidade no acidente. Momentos depois, o motorista foi agredido por populares por causa do acidente.

"As vítimas tiveram escoriações leves e não precisaram de atendimento médico. No entanto, o condutor sofreu agressões por parte de populares que estavam no local, sendo socorrido pelo pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros", disse a PM.

O motorista, que não teve o nome divulgado, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, conforme a PM, ele não apresentava indícios suficientes para realização de exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora.

O veículo foi recolhido e levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES) e, "diante da manifestação de interesse por parte dos envolvidos em representar contra o motorista, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica".

Procurada por A Gazeta na manhã desta segunda-feira (19), a Polícia Civil informou que nenhuma vítima compareceu à delegacia para representar contra o homem e também não havia indícios de embriaguez ou qualquer outro ilícito penal. Com isso, foram realizados somente os procedimentos administrativos pela Polícia Militar de Trânsito.