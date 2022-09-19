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Carro atropela clientes de bar que assistiam ao Fla x Flu em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, após o acidente, o motorista foi agredido por populares. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica e, posteriormente, liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2022 às 12:52

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 12:52

Um vídeo flagrou o momento em que um carro, conduzido por um homem de 36 anos, invadiu a calçada de um bar e atropelou clientes que assistiam à transmissão de um jogo do Campeonato Brasileiro neste domingo (19) em Cariacica. Após o acidente, o motorista foi agredido por populares.
Nas imagens, várias pessoas aparecem dentro do estabelecimento, onde era exibido o jogo entre Flamengo e Fluminense, quando o carro avança sobre alguns clientes. Muitos clientes saem correndo.
Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu no final da tarde deste domingo, no bairro Vale Esperança. O motorista também atingiu três motos, que estavam estacionadas. Ele disse a policiais militares que perdeu o controle da direção.
"De acordo com o motorista, o acidente teria ocorrido em um momento em que o acelerador do carro teria agarrado, fazendo com que ele perdesse o controle da direção", informou a PM, em nota.
Ninguém se feriu com gravidade no acidente. Momentos depois, o motorista foi agredido por populares por causa do acidente.
"As vítimas tiveram escoriações leves e não precisaram de atendimento médico. No entanto, o condutor sofreu agressões por parte de populares que estavam no local, sendo socorrido pelo pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros", disse a PM.
O motorista, que não teve o nome divulgado, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, conforme a PM, ele não apresentava indícios suficientes para realização de exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora.
O veículo foi recolhido e levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES) e, "diante da manifestação de interesse por parte dos envolvidos em representar contra o motorista, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica".
Procurada por A Gazeta na manhã desta segunda-feira (19), a Polícia Civil informou que nenhuma vítima compareceu à delegacia para representar contra o homem e também não havia indícios de embriaguez ou qualquer outro ilícito penal. Com isso, foram realizados somente os procedimentos administrativos pela Polícia Militar de Trânsito.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1ES

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