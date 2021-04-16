Cariacica abre agendamento para 5 mil doses de vacina nesta sexta-feira

A Prefeitura de Cariacica libera novos agendamentos para 5 mil doses nesta sexta-feira (16), a partir das 17 horas. A Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) está realizando vacinação da primeira dose em idosos com 60 anos ou mais e a segunda dose em trabalhadores da saúde e em idosos com 70 anos ou mais.
O agendamento para outras três mil doses deve ser aberto na próxima segunda-feira. A Semus reforça que as vagas abertas são correspondentes ao quantitativo que é encaminhado ao município por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nesta sexta-feira, o município recebeu oito mil doses. Para a segunda dose, as agendas são abertas conforme número de doses disponíveis e obedecendo ao prazo para cada vacina, sendo de 21 a 28 dias para quem recebeu a Coronavac, e três meses para quem recebeu a Astrazeneca.
As famílias que não possuem internet ou não estão familiarizadas com tecnologia podem se dirigir até a unidade de saúde mais próxima do seu endereço que um funcionário irá se encarregar de providenciar o agendamento. É preciso levar documentos pessoais para o agendamento, inclusive o CPF ou cartão do SUS.
Até o momento, 44.634 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose foi aplicada em 7.510. No total, foram aplicadas 52.144 doses.