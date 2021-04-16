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Imunização contra Covid-19

Cariacica abre agendamento para 5 mil doses de vacina nesta sexta-feira

Os novos agendamentos podem ser feitos a partir das 17 horas. As vagas são para a vacinação da primeira dose em idosos com 60 anos ou mais e a segunda dose em trabalhadores da saúde e em idosos com 70 anos ou mais

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:53
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Idoso é vacinado contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Prefeitura de Cariacica libera novos agendamentos para 5 mil doses nesta sexta-feira (16), a partir das 17 horas. A Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) está realizando vacinação da primeira dose em idosos com 60 anos ou mais e a segunda dose em trabalhadores da saúde e em idosos com 70 anos ou mais.
O agendamento para outras três mil doses deve ser aberto na próxima segunda-feira. A Semus reforça que as vagas abertas são correspondentes ao quantitativo que é encaminhado ao município por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Nesta sexta-feira, o município recebeu oito mil doses. Para a segunda dose, as agendas são abertas conforme número de doses disponíveis e obedecendo ao prazo para cada vacina, sendo de 21 a 28 dias para quem recebeu a Coronavac, e três meses para quem recebeu a Astrazeneca.
As famílias que não possuem internet ou não estão familiarizadas com tecnologia podem se dirigir até a unidade de saúde mais próxima do seu endereço que um funcionário irá se encarregar de providenciar o agendamento. É preciso levar documentos pessoais para o agendamento, inclusive o CPF ou cartão do SUS.
Até o momento, 44.634 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose foi aplicada em 7.510. No total, foram aplicadas 52.144 doses.

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