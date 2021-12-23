Campanha interativa da Rede Gazeta quer saber a sua palavra para 2022

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Qual a sua palavra para 2022? Fechando mais um ano e de olho em um novo ciclo, onde as esperanças se renovam para tempos mais tranquilos, a Rede Gazeta quer saber o que o público espera para o ano que vem chegando. Para destacar as palavras mais desejadas pela audiência, uma nuvem de palavras vai dar forma aos principais desejos para os próximos 12 meses.

A campanha entra no ar nesta quarta-feira (22), nos intervalos da TV Gazeta e também nas redes sociais de todos os veículos do grupo: A Gazeta, CBN Vitória, Gazeta FM, Litoral FM, TV Gazeta e Mix Vitória. Apresentadores, produtores, repórteres e comunicadores também vão dividir com o público suas palavras-chave.

A repórter do Em Movimento, Elis Carvalho, escolheu a palavra "crescer" para 2022 Crédito: Reprodução

Como explica o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, a participação do público é essencial: “Vimos que 2021 foi um ano de muitas mudanças, em muitos aspectos. Por isso, queremos ouvir nossa audiência para dar esse fôlego de esperança e renovação na reta final do ano. Entendemos que, assim, também renovamos nossa missão de fazer parte da vida dos capixabas”.

QUAL A SUA PALAVRA PARA 2022?