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Nuvem de palavras

Campanha interativa da Rede Gazeta quer saber a sua palavra para 2022

Apresentadores, comunicadores, repórteres, produtores e demais funcionários já deixaram suas palavras para o novo ano. Agora, a Rede Gazeta quer saber o que a audiência espera para os próximos 365 dias
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

23 dez 2021 às 09:15

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 09:15

Qual a sua palavra para 2022? Fechando mais um ano e de olho em um novo ciclo, onde as esperanças se renovam para tempos mais tranquilos, a Rede Gazeta quer saber o que o público espera para o ano que vem chegando. Para destacar as palavras mais desejadas pela audiência, uma nuvem de palavras vai dar forma aos principais desejos para os próximos 12 meses.
A campanha entra no ar nesta quarta-feira (22), nos intervalos da TV Gazeta e também nas redes sociais de todos os veículos do grupo: A Gazeta, CBN Vitória, Gazeta FM, Litoral FM, TV Gazeta e Mix Vitória. Apresentadores, produtores, repórteres e comunicadores também vão dividir com o público suas palavras-chave.
A repórter do Em Movimento, Elis Carvalho, escolheu a palavra
A repórter do Em Movimento, Elis Carvalho, escolheu a palavra "crescer" para 2022 Crédito: Reprodução
Como explica o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, a participação do público é essencial: “Vimos que 2021 foi um ano de muitas mudanças, em muitos aspectos. Por isso, queremos ouvir nossa audiência para dar esse fôlego de esperança e renovação na reta final do ano. Entendemos que, assim, também renovamos nossa missão de fazer parte da vida dos capixabas”.

QUAL A SUA PALAVRA PARA 2022?

Se você também quiser participar e registrar a sua palavra para o ano de 2022, acesse o Menti.

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