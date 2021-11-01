Por decisão do Ministério da Saúde, o Espírito Santo e todos os outros Estados do Brasil terão a campanha de multivacinação estendida até o dia 30 de novembro. Inicialmente, a ação iria até a última sexta-feira, dia 29 de outubro, e a decisão de ampliar o prazo visa garantir a cobertura das 18 vacinas oferecidas para crianças de zero a menores de 15 anos. Em território capixaba, a imunização pode ser feita nas 493 salas de vacinação nos 78 municípios.
Dezoito vacinas são ofertadas pelo Calendário Nacional de Vacinação. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sugere que os pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação e, em falta de quaisquer doses, procurem colocar em dia a proteção dos pequenos contra doenças imunopreveníveis.
Segundo a Sesa, o Espírito Santo não alcançou as metas planejadas. Veja quanto o Estado vacinou, segundo dados atualizados até a última sexta-feira: BCG (79,44%); Rotavírus Humano (76,25%); Meningococo C (77,60%); Penta (76,69%); Pneumocócica (79,85%); Poliomielite (76,22%); Febre Amarela (69,20%); Hepatite A (74,76%); Tríplice Viral D1 (80,29%).
Campanha de multivacinação no ES é prorrogada até 30 de novembro
VEJAS VACINAS DISPONÍVEIS
Serão ofertadas às crianças de até 7 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) as vacinas:
- BCG
- Hepatite B
- Penta
- Polio inativada
- Polio oral
- Rotavírus
- Pneumocócica 10-valente
- Meningocócica C
- Febre-amarela
- Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola)
- DTP
- Hepatite A
- Varicela
Já para as crianças a partir dos 7 anos a menores de 15 anos, serão ofertadas as seguintes vacinas:
- Hepatite B
- Febre-amarela
- Tríplice viral
- Difteria e tétano adulto
- Meningocócica ACWY
- HPV quadrivalente
- dTpa
Em relação à Meningocócica C, o Estado está oportunizando, até dezembro deste ano, a vacinação de crianças de até 10 anos que ainda não receberam a dose.