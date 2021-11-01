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Veja imunizantes

Campanha de multivacinação no ES é prorrogada até 30 de novembro

Data final da ação seria na última sexta-feira (29) e a decisão de ampliar o prazo visa garantir a cobertura das 18 vacinas oferecidas para crianças de zero a menores de 15 anos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 nov 2021 às 17:02

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 17:02

Por decisão do Ministério da Saúde, o Espírito Santo e todos os outros Estados do Brasil terão a campanha de multivacinação estendida até o dia 30 de novembro. Inicialmente, a ação iria até a última sexta-feira, dia 29 de outubro, e a decisão de ampliar o prazo visa garantir a cobertura das 18 vacinas oferecidas para crianças de zero a menores de 15 anos. Em território capixaba, a imunização pode ser feita nas 493 salas de vacinação nos 78 municípios.
Dezoito vacinas são ofertadas pelo Calendário Nacional de Vacinação. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sugere que os pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação e, em falta de quaisquer doses, procurem colocar em dia a proteção dos pequenos contra doenças imunopreveníveis.
Segundo a Sesa, o Espírito Santo não alcançou as metas planejadas. Veja quanto o Estado vacinou, segundo dados atualizados até a última sexta-feira: BCG (79,44%); Rotavírus Humano (76,25%); Meningococo C (77,60%); Penta (76,69%); Pneumocócica (79,85%); Poliomielite (76,22%); Febre Amarela (69,20%); Hepatite A (74,76%); Tríplice Viral D1 (80,29%).
Linhares começa a vacinar adolescentes com comorbidades
Multivacinação busca imunizar crianças e adolescentes Crédito: Prefeitura de Linhares
Campanha de multivacinação no ES é prorrogada até 30 de novembro

VEJAS VACINAS DISPONÍVEIS

Serão ofertadas às crianças de até 7 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) as vacinas: 
  • BCG
  • Hepatite B
  • Penta 
  • Polio inativada
  • Polio oral 
  • Rotavírus
  • Pneumocócica 10-valente 
  • Meningocócica C 
  • Febre-amarela
  • Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola) 
  • DTP 
  • Hepatite A 
  • Varicela
Já para as crianças a partir dos 7 anos a menores de 15 anos, serão ofertadas as seguintes vacinas: 
  • Hepatite B
  • Febre-amarela 
  • Tríplice viral
  • Difteria e tétano adulto 
  • Meningocócica ACWY 
  • HPV quadrivalente 
  • dTpa
Em relação à Meningocócica C, o Estado está oportunizando, até dezembro deste ano, a vacinação de crianças de até 10 anos que ainda não receberam a dose.

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