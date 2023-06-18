Caminhonetes novas são destruídas por incêndio em pátio de posto no ES

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas durante a madrugada. Crédito: Isaac Ribeiro, repórter da TV Gazeta

Uma carreta-cegonha foi atingida por um incêndio na madrugada deste domingo (18), no estacionamento de um posto de combustíveis que fica às margens da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Seis caminhonetes, todas 0 KM, foram destruídas pelo fogo. Outras duas caminhonetes não foram consumidas pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

A carreta estava estacionada no pátio do Posto Jequitibá, no bairro Farias, interior de Linhares, para o pernoite. Assim que percebeu o incêndio, o motorista desacoplou o cavalo-mecânico da cegonheira (estrutura que transporta os veículos). Foram os funcionários do posto que avistaram as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Não se sabe ainda o que provocou as chamas. Testemunhas relataram à reportagem de A Gazeta que o fogo começou por volta das 4 horas da manhã em uma das oito caminhonetes que a cegonheira carregava.

A carreta estava a aproximadamente 70 metros do posto e os responsáveis pelo estabelecimento não relataram nenhum prejuízo, apesar do risco durante o incêndio.

Outra carreta, carregada com latas de alumínio vazias, estava estacionada próxima ao cargueiro e também foi afetada pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi até o local e conteve o incêndio. Após o fim das chamas, foi possível constatar que o fogo não danificou visivelmente as duas caminhonetes que estavam na dianteira da carroceira.

A carroceria após o fim do incêndio na manhã deste domingo (18). Crédito: Leitor | A Gazeta