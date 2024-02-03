Caminhão e carro batem e pegam fogo em rodovia no Norte do ES

Colisão ocorreu na noite de sexta-feira (2), na região conhecida como "Estrada das Carretas", em Aracruz

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 15:50

Erika Carvalho

Um caminhão e um carro colidiram na noite de sexta-feira (2) e pegaram fogo na ES 445, na zona rural, de Aracruz. A região é conhecida como "Estrada das Carretas", no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o fogo começou logo depois da colisão entre os veículos. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido.
Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas. De acordo com os militares, o fogo consumiu totalmente os veículos. "O combate às chamas foi feito com o vento pelas costas, com o objetivo de evitar o contato direto com a fumaça. O rescaldo foi feito usando o mangotinho da viatura. Os veículos foram retirados por um guincho", informou a corporação, por nota.

Tópicos Relacionados

Acidente Aracruz trânsito Incêndio
Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

