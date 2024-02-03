Caminhão e carro batem e pegam fogo em rodovia no Norte do ES

Um caminhão e um carro colidiram na noite de sexta-feira (2) e pegaram fogo na ES 445, na zona rural, de Aracruz. A região é conhecida como "Estrada das Carretas", no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o fogo começou logo depois da colisão entre os veículos. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas. De acordo com os militares, o fogo consumiu totalmente os veículos. "O combate às chamas foi feito com o vento pelas costas, com o objetivo de evitar o contato direto com a fumaça. O rescaldo foi feito usando o mangotinho da viatura. Os veículos foram retirados por um guincho", informou a corporação, por nota.