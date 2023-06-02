Ação instalou placas de conscientização ambiental em pontos da Praia de Camburi Crédito: Leonardo Merçon

Para alertar a população sobre a importância da preservação da restinga, o Instituto Últimos Refúgios, por meio do projeto Vitória na Restinga, promove uma ação de conscientização em diferentes pontos da Praia de Camburi , em Vitória . Quem passa pelo local pode conferir cerca de 40 mensagens em placas que orientam sobre a manutenção da vegetação e dos animais que nela vivem.

As placas foram instaladas por voluntários no último sábado (27), entre o Atlântica Parque, no bairro Jardim Camburi , e o quiosque 5, na Mata da Praia . Segundo a coordenadora do projeto, Iasmin Macedo, as mensagens estão fixadas principalmente em áreas onde já é feita a recuperação da restinga, considerada essencial para a proteção das áreas costeiras nos centros urbanos.

Your browser does not support the audio element. Camburi ganha placas com mensagens para preservação da restinga

Além disso, de forma estratégica, podem ser vistas tanto por quem está chegando à praia quanto por quem está vindo do mar.

"São plaquinhas que falam para as pessoas não pisarem na restinga, não entrarem na área de vegetação, conservarem a presença de algumas espécies, entre outros. O objetivo é conscientizar sobre a fauna e flora locais", detalha.

Ação instalou placas conscientizadoras na Praia de Camburi, em Vitória

Processo de confecção

De acordo com a coordenadora, as placas foram confeccionadas pelos próprios moradores da região, durante oficinas promovidas pelo instituto. Ao todo, 50 pessoas participaram da iniciativa, seja direta ou indiretamente.

"Primeiro, fizemos uma oficina de confecção dessas placas com os moradores de Jardim Camburi. Posteriormente, fizemos outra parecida, mas maior, com a Associação de Moradores da Mata da Praia no aniversário do bairro, no dia 13 de maio. Distribuímos as placas e todos fizeram. Quando fomos fazer a instalação, alguns moradores também participaram do momento", conta Iasmin Macedo.

"Durante a oficina, orientamos as pessoas sobre o que colocar, como fazer as pinturas... Mas foi bem livre. Cada um fez a própria plaquinha" Iasmin Macedo - Presidente do Instituto Últimos Refúgios e coordenadora do Vitória na Restinga

Ela destacou também que existe o intuito de repetir a ação com moradores de Jardim da Penha, mas ainda não há uma data prevista.

Conheça o projeto

Em parceria com a Vale e a Prefeitura de Vitória , o projeto Vitória da Restinga busca promover o diálogo com a comunidade por meio de ações de sensibilização ambiental, informando sobre a importância da restinga, a biodiversidade local e o trabalho de revitalização da vegetação da Orla de Camburi, em Vitória.