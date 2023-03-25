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Camburi às escuras: trecho do calçadão da orla fica sem iluminação

Desde o início da praia, próximo ao Píer de Iemanjá até a altura da Rua Eugenílio Ramos (Banco do Brasil), havia luz apenas no canteiro central
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 mar 2023 às 21:12

Publicado em 24 de Março de 2023 às 21:12

A orla da Praia de Camburi, em Vitória, ficou às escuras na noite desta sexta-feira (24). Por volta das 19h40, o repórter Alberto Borém, de A Gazeta, fez um vídeo mostrando diversos postes apagados desde o início da praia, no Píer de Iemanjá, até a altura da Rua Eugenílio Ramos — conhecida pelo ponto de referência de localização do Banco do Brasil.
Pelo vídeo, fo possível notar que a iluminação no trecho ocorria apenas em alguns postes do canteiro central, que divide os dois sentidos da Avenida Dante Michelini. 
A reportagem demandou a Prefeitura de Vitória e a EDP — concessionária de energia — para entender os motivos do apagão. A EDP informou às 21h20 que "a iluminação pública é de responsabilidade das prefeituras municipais". Por volta das 21h45, a gestão municipal informou que a causa do problema foi um disjuntor queimado, mas que uma equipe de manutenção foi acionada e a iluminação totalmente restabelecida.

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