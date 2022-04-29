Cachorro que se recusa a sair de carro abandonado intriga moradores em Marechal

Um cachorro, que se recusa a sair de um carro que teria sido abandonado perto do trevo de Paraju, às margens da BR 262 , em Marechal Floriano , na Região Serrana do Estado, tem intrigado moradores da cidade.

Segundo os moradores da região, o carro foi deixado há cerca de três dias, na frente de um estabelecimento. O local não possui câmeras de segurança, e ninguém da região viu o dono do veículo. Uma moradora, que não quis se identificar, contou para a reportagem de A Gazeta que duas janelas do veículo estão entreabertas, e a do lado do passageiro completamente aberta. Mas a surpresa veio quando viram que dentro havia um cachorro, dormindo.

O animal, que não aparenta ter sofrido maus-tratos ou estar machucado, está sendo cuidado pelas pessoas da região, que dão comida e água. Porém, esses cuidados estão sendo feitos dentro do veículo, já que o cachorro se recusa a sair do carro.

No vídeo enviado para A Gazeta (veja acima), é possível ver que ele está tranquilo, dormindo. Quando é chamado, ele se levanta, mas não olha para a pessoa que está filmando.

Além da preocupação com o animal, os moradores também estão preocupados com o dono do veículo, já que ninguém viu a pessoa e o carro está do mesmo jeito que foi deixado, três dias atrás.