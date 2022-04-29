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Mistério

Cachorro que se recusa a sair de carro abandonado intriga moradores em Marechal

Mesmo sendo chamado por populares, o animal não sai do veículo.  Moradores da região colocaram comida e água dentro do carro, que está com os vidros abertos

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 13:57

Publicado em 

29 abr 2022 às 13:57
Um cachorro, que se recusa a sair de um carro que teria sido abandonado perto do trevo de Paraju, às margens da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, tem intrigado moradores da cidade.
Segundo os moradores da região, o carro foi deixado há cerca de três dias, na frente de um estabelecimento. O local não possui câmeras de segurança, e ninguém da região viu o dono do veículo. Uma moradora, que não quis se identificar, contou para a reportagem de A Gazeta que duas janelas do veículo estão entreabertas, e a do lado do passageiro completamente aberta. Mas a surpresa veio quando viram que dentro havia um cachorro, dormindo.
O animal, que não aparenta ter sofrido maus-tratos ou estar machucado, está sendo cuidado pelas pessoas da região, que dão comida e água. Porém, esses cuidados estão sendo feitos dentro do veículo, já que o cachorro se recusa a sair do carro.
No vídeo enviado para A Gazeta (veja acima), é possível ver que ele está tranquilo, dormindo. Quando é chamado, ele se levanta, mas não olha para a pessoa que está filmando.
Além da preocupação com o animal, os moradores também estão preocupados com o dono do veículo, já que ninguém viu a pessoa e o carro está do mesmo jeito que foi deixado, três dias atrás.
Procurada pela reportagem de A Gazeta para saber se alguma providência será tomada com relação ao cachorro e ao veículo que foram deixados no local, a prefeitura de Marechal Floriano ainda não retornou.

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