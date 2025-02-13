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Tristeza

Cachorrinha é abandonada por casal e corre atrás de carro em Vila Velha

Polícia Civil indiciou casal que abandonou cadela em Vila Velha, e inquérito foi encaminhado ao Ministério Público; animal foi resgatado e será colocado para adoção

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2025 às 11:36
Um casal foi indiciado por maus-tratos pela Polícia Civil por abandonar um cachorro no meio da rua em Vila Velha, na Grande Vitória, na última sexta-feira (7). Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o animal corre atrás do veículo. A cadela foi resgatada pela prefeitura da cidade e será colocada para adoção.
O inquérito da Polícia Civil foi concluído na quarta-feira (12). Os suspeitos, um homem de 60 anos e uma mulher de 51 não foram presos. O caso foi encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O crime de maus-tratos aos animais tem pena de 1 a 5 anos, além do pagamento de multa.

O abandono

O vídeo mostra que a mulher sai do carro às 17h41 e deixa o animal em um local cercado de mato. A ação dura segundos. Logo depois, a suspeita entra no veículo e fecha a porta do carona.
O casal dá partida e segue pela rua. Assim que o veículo anda, o cachorro preto aparece na tela, correndo atrás do carro. Mesmo quando o veículo ganha velocidade o animal continua seguindo o veículo.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) recebeu informações de que um cachorro tinha sido abandonado em frente a uma empresa na Praia dos Recifes. O delegado Leandro Piquet relatou que as investigações apontaram que os dois alimentavam o animal de rua.
“No entanto, esse animal começou a trazer muito lixo para a porta da casa deles e entrou no cio. Isso trouxe mais cachorros para o local. Então, por esse motivo eles resolveram pegar a cadela e abandoná-la em outro local. Os suspeitos pararam o veículo num local ermo e deixaram a cadela lá. A cachorra até tentou correr atrás do carro, mas os suspeitos não pararam e deixaram o animal abandonado”, comentou o delegado.
O casal então abandonou a cadela na frente de uma empresa. Após denúncias, a Fiscalização do Bem-Estar Animal, com apoio da Guarda Municipal, de Vila Velha, localizaram as pessoas que estavam no veículo.
"Desde sexta-feira temos recebido notícias sobre maus-tratos de animal na Praia dos Recifes. Nós, da Polícia Civil, iniciamos a investigação, imediatamente, e concluímos o inquérito. Um homem e uma mulher foram indiciados por maus-tratos aos animais. O proprietário do veículo nada tem a ver com a situação", pontuou o delegado.
O nome do casal não foi divulgado pela polícia. A Polícia Civil informou que não houve representação pela prisão, por falta de requisitos para a decretação da prisão preventiva. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para análise.
A Prefeitura de Vila Velha reforçou que vai encaminhar para a Polícia Civil o relatório técnico pericial, com informações do comportamento do animal e imagens cedidas pelos moradores da região. A cadela foi resgatada e encaminhada para a clínica veterinária contratada da prefeitura. Os veterinários relataram que o animal tem quadro estável e será submetida a exames e a cirurgia, depois ficará disponível para adoção, sem um prazo definido.
*Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES

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