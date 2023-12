Cachoeiro terá reajuste no valor do estacionamento rotativo

Tarifas cobradas para automóveis e motocicletas sobem a partir do dia 8 de janeiro na área azul e verde

O estacionamento rotativo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terá um reajuste nas tarifas cobradas para automóveis e motocicletas a partir do dia 8 de janeiro de 2024, segundo divulgação da prefeitura do município.