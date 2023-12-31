O estacionamento rotativo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terá um reajuste nas tarifas cobradas para automóveis e motocicletas a partir do dia 8 de janeiro de 2024, segundo divulgação da prefeitura do município.
De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), foi autorizado um aumento de R$ 0,50 para estacionamento de carros e R$ 0,10 para motos, na Região Azul, que apresenta uma maior concentração de comércio e ocupação urbana, com tempo máximo de permanência de 2 horas.
Já na Região Verde, que possui permanência máxima de 4 horas, o aumento será de R$ 0,40 para carros e R$ 0,10 para motocicletas. A regulamentação dos novos valores será publicada na versão do Diário Oficial do Município na próxima terça-feira (2).
“O reajuste autorizado visa reequilibrar o contrato entre a concessionária que administra o serviço e o município de Cachoeiro de Itapemirim, uma vez que o Estacionamento Rotativo apresenta valores congelados desde a sua implementação na cidade, no ano de 2019”, explica Vanderley de Souza, diretor-presidente da Agersa.
Cachoeiro terá reajuste no valor do estacionamento rotativo
Atualmente, o estacionamento rotativo de Cachoeiro possui 2.103 vagas em diversos pontos da cidade.
Nova tabela de valores
Carros – Área Azul
- Até 1 hora – R$ 3,00
- Até 2 horas – R$ 4,20
Carros – Área Verde
- Até 1 hora – R$ 2,40
- Até 2 horas – R$ 3,60
- Até 3 horas – R$ 4,80
- Até 4 horas – R$ 6,00
Motos – Área Azul
- Até 1 hora – R$ 0,60
- Até 2 horas – R$ 1,20
Motos – Área Verde
- Até 2 horas – R$ 0,60
- Até 3 horas – R$ 1,20
- Até 4 horas – R$ 1,80