Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMCI

Em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade do Sul do Espírito Santo, a criação de um novo imposto tem gerado burburinho e levantado muitas dúvidas. Será que é verdade? O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), confirmou que vai criar uma taxa sobre o serviço de lixo no município, mas o projeto de lei ainda está sendo elaborado pelo Executivo e precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Segundo a prefeitura, o texto será encaminhado até fim do ano ao legislativo. A forma como o imposto deve ser cobrado aos moradores e os valores estudados não foram divulgados.

Your browser does not support the audio element. Cachoeiro de Itapemirim quer cobrar taxa de lixo

Atualmente, o serviço de recolhimento de lixo domiciliar no perímetro urbano e distritos de Cachoeiro é custeado pela prefeitura. Ele é feito por meio de uma empresa contratada por licitação. Os resíduos têm como destino a Central de Tratamento de Resíduos de Cachoeiro de Itapemirim. Até então, não havia taxa cobrada pelo serviço, segundo a prefeitura. O novo imposto pelos serviços de limpeza urbana e tratamento de resíduos sólidos é uma exigência federal do novo marco legal do saneamento básico.

No Art. 35 da mesma Lei, consta que "as taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida", e no parágrafo 2º diz que "a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, configura renúncia de receita".

Como explicou a Prefeitura de Cachoeiro, por meio de nota, o não cumprimento dessa exigência - a criação de uma taxa sobre o serviço de lixo no município - configura renúncia de receita, que, nesse caso, pode gerar punições para os gestores públicos.