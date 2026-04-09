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Saúde

Bebê morre por meningite no ES; já são 14 mortes em 2026

A criança estava internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 abr 2026 às 17:24

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 17:24

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, (Himaba)
A criança estava internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) Crédito: Fernando Madeira
Um bebê de sete meses morreu em decorrência de meningite causada pela bactéria Haemophilus influenzae  em Vila Velha, no Espírito Santo, na segunda-feira (6), após dar entrada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba).
A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). "Apesar da adoção imediata de todas as medidas assistenciais indicadas, o quadro clínico da criança evoluiu de forma rápida e desfavorável", explicou a pasta.
Até 4 de abril deste ano, foram notificados 259 casos suspeitos de meningite no estado, incluindo os tipos viral, bacteriano e fúngico, além da meningite B. Segundo a Sesa, desses, 57 foram confirmados e 13 mortes registradas. Com o óbito do bebê, o Estado passa a contabilizar 14 mortes pela doença neste ano. A vacinação é considerada a principal forma de prevenção.
A pasta destacou que, em todos os casos, equipes técnicas estaduais e municipais atuam na identificação e no monitoramento de pessoas que tiveram contato próximo com os pacientes, com a aplicação de quimioprofilaxia quando indicada, além da atualização do cartão de vacinação conforme o Programa Nacional de Imunizações.
A bactéria Haemophilus influenzae, especialmente do tipo b (Hib), pode causar infecções graves, como meningite, pneumonia, septicemia (infecção generalizada) e epiglotite.
A Sesa não divulgou mais detalhes sobre o caso em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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