Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resgate

Bebê de um ano se afoga em poça de quintal em Santa Maria de Jetibá

Menino foi levado para hospital na cidade, mas foi transferido pelo helicóptero do Notaer para Vitória devido à gravidade do estado de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2023 às 15:08

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 15:08

Criança de um ano se afoga em Santa Maria e é resgatada pelo Notaer
Equipe do Notaer transfere criança intuba Crédito: Divulgação | Notaer
Um bebê de um ano e 10 meses se afogou nesta quinta-feira (14) em uma poça no quintal de casa, na área rural de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo. Devido ao estado de saúde do menino, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para fazer o socorro e o levou, intubado, para Vitória.
Segundo a corporação, a família que socorreu o pequeno até o hospital da cidade. No local, houve a constatação de que a criança precisava ser transferida com urgência para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória. O voo de Santa Maria até a Capital capixaba durou 20 minutos. 
"Nossa equipe decolou de imediato ao ser acionada e já realizou o transporte do paciente para o hospital de destino (o pouso, nesses casos, é no heliponto do próprio Hospital da Polícia Militar (HPM). O voo de Santa Maria de Jetibá até o HPM durou 20 minutos", destacou o major Pablo, do Notaer. 
Bebê de um ano se afoga em poça de quintal em Santa Maria de Jetibá
Criança de um ano se afoga em Santa Maria e é resgatada pelo Notaer
Criança de um ano é resgatada pelo Notaer Crédito: Divulgação | Notaer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Santa Maria de Jetibá Vitória (ES) Notaer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana
Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados