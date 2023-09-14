Um bebê de um ano e 10 meses se afogou nesta quinta-feira (14) em uma poça no quintal de casa, na área rural de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo. Devido ao estado de saúde do menino, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para fazer o socorro e o levou, intubado, para Vitória.
Segundo a corporação, a família que socorreu o pequeno até o hospital da cidade. No local, houve a constatação de que a criança precisava ser transferida com urgência para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória. O voo de Santa Maria até a Capital capixaba durou 20 minutos.
"Nossa equipe decolou de imediato ao ser acionada e já realizou o transporte do paciente para o hospital de destino (o pouso, nesses casos, é no heliponto do próprio Hospital da Polícia Militar (HPM). O voo de Santa Maria de Jetibá até o HPM durou 20 minutos", destacou o major Pablo, do Notaer.
Bebê de um ano se afoga em poça de quintal em Santa Maria de Jetibá