Bar fica destruído após ser atingido por incêndio em Guaçuí; veja vídeo

Um bar no Centro de Guaçuí, município na Região do Caparaó no Espírito Santo, ficou destruído após ser atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (21). Ninguém ficou ferido.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta de 7h10. Imagens enviadas à reportagem mostram a dimensão do incêndio, que assustou moradores e motoristas que passavam pela região central do município (veja acima).
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou que saía muita fumaça escura de dentro do estabelecimento. Diante da situação, foi feito isolamento da área. A partir daí, os militares conferiram que a rede de energia estava desligada e iniciaram o combate ao fogo.
Após extinguir as chamas, os militares realizaram a ventilação e resfriamento do ambiente. Conforme apuração da reportagem de A Gazeta, a suspeita é de que o fogo tenha começado após curto-circuito um em um equipamento elétrico do bar, o que será apurado, já que o proprietário do local solicitou perícia para averiguar quais foram as circunstâncias do incêndio.