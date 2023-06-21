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Caparaó do ES

Bar fica destruído após ser atingido por incêndio em Guaçuí; veja vídeo

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou que saía muita fumaça escura de dentro do estabelecimento; foi feito isolamento da área
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

21 jun 2023 às 12:08

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 12:08

Um bar no Centro de Guaçuí, município na Região do Caparaó no Espírito Santo, ficou destruído após ser atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (21). Ninguém ficou ferido. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta de 7h10. Imagens enviadas à reportagem mostram a dimensão do incêndio, que assustou moradores e motoristas que passavam pela região central do município (veja acima).
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou que saía muita fumaça escura de dentro do estabelecimento. Diante da situação, foi feito isolamento da área. A partir daí, os militares conferiram que a rede de energia estava desligada e iniciaram o combate ao fogo.
Após extinguir as chamas, os militares realizaram a ventilação e resfriamento do ambiente. Conforme apuração da reportagem de A Gazeta, a suspeita é de que o fogo tenha começado após curto-circuito um em um equipamento elétrico do bar, o que será apurado, já que o proprietário do local solicitou perícia para averiguar quais foram as circunstâncias do incêndio. 

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