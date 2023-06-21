Bar fica destruído após ser atingido por incêndio em Guaçuí; veja vídeo

Após extinguir as chamas, os militares realizaram a ventilação e resfriamento do ambiente. Conforme apuração da reportagem de A Gazeta, a suspeita é de que o fogo tenha começado após curto-circuito um em um equipamento elétrico do bar, o que será apurado, já que o proprietário do local solicitou perícia para averiguar quais foram as circunstâncias do incêndio.