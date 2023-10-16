Aviões voltam para o Rio e São Paulo devido ao mau tempo em Vitória Crédito: FlightRadar

Dois aviões da Latam não conseguiram pousar no Aeroporto de Vitória , na tarde de domingo (15), por causa da neblina e da chuva que atingiram a Capital, e as rotas foram "alternadas", ou seja, tiveram de retornar ao aeroporto de origem. Na manhã desta segunda-feira (16), a companhia aérea confirmou que as mudanças foram provocadas por questões meteorológicas.

“Esse é um fato totalmente alheio ao seu controle e que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros. Por fim, a Latam reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos”, informou.

A Latam não informou quais aviões tiveram a rota alternada, mas leitores de A Gazeta registraram que as duas aeronaves que não conseguiram pousar em Vitória saíram de São Paulo e Rio de Janeiro e voltaram para os aeroportos de origem.

Conforme informações disponibilizadas pelo site FlighRadar, é possível ver que o voo LA4742 partiu de Congonhas às 15h32, tentou aterrissar, arremeteu e deu cerca de três voltas sobre o litoral até voltar a São Paulo, onde pousou às 19h00.

Já o voo LA3664 saiu do Santos Dumont às 16h39, também chegou a iniciar a aterrissagem, mas arremeteu, deu uma volta sobre o litoral capixaba e retornou ao Rio de Janeiro, onde chegou às 18h26.

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