Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Neblina e chuva

Aviões voltam para o Rio e São Paulo devido ao mau tempo em Vitória

Condições meteorológicas atrapalharam o pouso de aeronaves na Capital capixaba na tarde de domingo (15) e foi necessário alternar a rota dos voos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 out 2023 às 11:29

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 11:29

Aviões voltam para o Rio e São Paulo devido ao mau tempo em Vitória
Aviões voltam para o Rio e São Paulo devido ao mau tempo em Vitória Crédito: FlightRadar
Dois aviões da Latam não conseguiram pousar no Aeroporto de Vitória, na tarde de domingo (15), por causa da neblina e da chuva que atingiram a Capital, e as rotas foram "alternadas", ou seja, tiveram de retornar ao aeroporto de origem. Na manhã desta segunda-feira (16), a companhia aérea confirmou que as mudanças foram provocadas por questões meteorológicas.
“Esse é um fato totalmente alheio ao seu controle e que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros. Por fim, a Latam reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos”, informou.
A Latam não informou quais aviões tiveram a rota alternada, mas leitores de A Gazeta registraram que as duas aeronaves que não conseguiram pousar em Vitória saíram de São Paulo e Rio de Janeiro e voltaram para os aeroportos de origem.
Conforme informações disponibilizadas pelo site FlighRadar, é possível ver que o voo LA4742 partiu de Congonhas às 15h32, tentou aterrissar, arremeteu e deu cerca de três voltas sobre o litoral até voltar a São Paulo, onde pousou às 19h00.
Já o voo LA3664 saiu do Santos Dumont às 16h39, também chegou a iniciar a aterrissagem, mas arremeteu, deu uma volta sobre o litoral capixaba e retornou ao Rio de Janeiro, onde chegou às 18h26.

Oito voos cancelados no fim de semana 

Em nota, o Aeroporto de Vitória informou que, entre sábado e domingo, 14 e 15 de outubro, oito voos, entre chegadas e partidas, foram cancelados no Aeroporto de Vitória, devido às condições climáticas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto Aviação Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama antenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados