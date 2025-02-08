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Região Sul

Ataque de abelhas deixa 8 pessoas feridas no Cristo Redentor de Guaçuí

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu; área do ataque foi isolada até segunda feira (10)

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 10:15

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

08 fev 2025 às 10:15
Ataque de abelhas deixa 8 pessoas feridas no Cristo Redentor de Guaçuí
Ataque de abelhas deixa 8 pessoas feridas no Cristo Redentor de Guaçuí Crédito: Foto leitor
Oito pessoas ficaram feridas na sexta-feira (7) após um ataque de abelhas na área onde fica localizado o Cristo Redentor de Guaçuí, município localizado no Sul do Espírito Santo. 
Em vídeo publicado nas redes sociais (assista abaixo), o prefeito Vagner Rodrigues afirma que as vítimas foram socorridas pelo Samu em conjunto com o Corpo de Bombeiros.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para extermínio dos insetos. Chegando no local, os bombeiros não encontraram vítimas do ataque, mas encontraram as abelhas muito agitadas. Uma equipe do Samu estava no local, mas não conseguia sair da ambulância.
Os bombeiros isolaram toda a área e constataram que o enxame estava alojado no pescoço da estátua. Já à noite, quando os insetos se aglomeraram, o enxame foi exterminado.
A orientação dos oficiais era de que o local permanecesse isolado por pelo menos 24 horas, devido ao risco de ainda existirem abelhas no local. Por telefone, os bombeiros confirmaram que quatro pessoas deram entrada no Pronto-Socorro, provenientes daquele local. 
Em contato com o Superintendente em Vigilância em Saúde da cidade, Sandro Peixoto, a reportagem de A Gazeta apurou que o caso aconteceu após um homem subir no monumento do Cristo Redentor e entrar em um local de acesso restrito para o público. Lá havia uma colmeia e, então, começou o ataque. Ao fugir, ele caiu e teve uma fratura exposta. Precisou passar por uma cirurgia e passa bem. As demais pessoas também foram socorridas e não tiveram ferimentos graves. 
O Cristo Redentor de Guaçuí
O Cristo Redentor de Guaçuí Crédito: Prefeitura de Guaçuí
Após o incidente, a área do ataque foi isolada até segunda feira (10).

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