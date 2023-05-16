Assinantes de A Gazeta assistem a episódios da série sobre Araceli com exclusividade

O corpo de Araceli foi enterrado no cemitério municipal de Serra Sede Crédito: Foto Fernando Madeira/Arte Geraldo Neto

A Gazeta vai apresentar para um grupo de assinantes, nesta quarta-feira (17), a websérie documental "Crimes Brutais" sobre a morte da menina. Dividida em quatro episódios, a produção retrata a infância de Araceli interrompida aos 8 anos, após ter sido sequestrada, estuprada e assassinada. Na véspera do dia em que se completam 50 anos do desaparecimento de Araceli Cabrera Crespo vai apresentar para um grupo de assinantes, nesta quarta-feira (17), a websérie documental "Crimes Brutais" sobre a morte da menina. Dividida em quatro episódios, a produção retrata a infância de Araceli interrompida aos 8 anos, após ter sido sequestrada, estuprada e assassinada.

No dia 18 de maio de 1973, a menina saiu da escola na Praia do Suá, em Vitória, um pouco mais cedo para não perder o ônibus de volta para casa, no Bairro de Fátima, Serra. O último lugar em que ela teria sido vista com vida foi no ponto, no cruzamento da Avenida Cezar Hilal com a Rua Ferreira Coelho, na Capital.

A websérie reporta do desaparecimento ao encontro do corpo, as investigações e falhas desse período, os boatos que surgiram, mortes suspeitas e as acusações a integrantes da elite capixaba.

O caso Araceli tem como marca, além da brutalidade do crime, a impunidade. Este é um aspecto que também é retratado no documentário. As divergências durante a apuração do assassinato ainda provocaram o atraso no enterro da menina, cujo corpo ficou na geladeira do DML por quase três anos. Hoje, os restos mortais estão no cemitério municipal de Serra Sede.

Para a produção de "Crimes Brutais - Caso Araceli", foram realizadas entrevistas com pessoas ligadas à menina, jornalistas que acompanharam o caso e pesquisadores, que ajudaram tanto a dar o contexto histórico do período da ditadura militar quanto a analisar a permanente violência contra crianças. Registros também foram consultados nos arquivos de A Gazeta da época.