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Áreas verdes de Vitória vão passar por manutenção na próxima semana

Já neste domingo (21), equipes estarão na avenida Nossa Senhora dos Navegantes e na avenida Américo Buaiz, realizando serviços de poda de árvore no canteiro

Publicado em 

20 mai 2023 às 13:30

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 13:30

Vitória/Limpeza
Equipe da Semmam na Curva da Jurema Crédito: Felipe Mansur/Semmam/Divulgação
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória vai executar, na próxima semana, entre os dias 21 e 27 de maio, trabalhos de plantio, retirada e poda de árvores, poda de grama, paisagismo, irrigação e jardinagem de parques em vários pontos Capital. 
Bairros de todas as regiões administrativas serão atendidos, além dos parques naturais e urbanos. Veja cronograma abaixo.
Já neste domingo (21), equipes estarão na avenida Nossa Senhora dos Navegantes e na avenida Américo Buaiz, realizando serviços de poda de árvore no canteiro, no trecho que vai da lanchonete McDonald's até o Shopping Vitória.
A população de Vitória pode acionar o serviço de manutenção de áreas verdes por meio do Fala Vitória 156, pelo Portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online, disponível para as plataformas Android e iOS.
Confira os locais da manutenção entre  22 e 27 de maio
  • Regional 1 - Centro
  • PRAÇA MANOEL SILVINO MONJARDIM CASA PORTO
  • PRAÇA FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ
  • PRAÇA OITO DE SETEMBRO
  • PRAÇA ROTARY
  • PRAÇA UBALDO RAMALHETE
  • PRAÇA ODILON SOUZA BARBOSA
  • PRAÇA HILDERICO ARAÚJO
  • PRAÇA PRESIDENTE ROOSEVELT
  • PRAÇA CECÍLIA MONTEI
  • Regional 2 - Mário Cyprestes
  • CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA DÁRIO LOURENÇO DE SOUZA
  • CANTEIRO AO LADO DO SAMBÃO DO POVO
  • PRAÇA LUIZA PEREIRA MUNIZ CORRÊA
  • PRAÇA DON BENEDITO
  • Regional 2 - Caratoíra
  • PRAÇA ANTÔNIO FERREIRA MARQUES
  • PRAÇA CEZAR DA COSTA CAMPOS
  • PRAÇA ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS
  • PRAÇA LOURIVAL CÉSAR DUARTE MULULO
  • Regional 3 - Bento Ferreira
  • RECANTO NA RUA DR ANTÔNIO HONÓRIO
  • ROTATÓRIA NA RUA CORONEL SCHWAB FILHO / HÉLIO MARCOINI
  • RECANTO NA RUA HÉLIO MARCONI COM CHAFIC MURAD
  • ROTATÓRIA NA RUA CORONEL SCHWAB FILHO COM ENG. FABIO RUSCHI
  • TREVO NA RUA CORONEL SCHWAB FILHO COM AMENÓPHIS DE ASSIS
  • CANTEIRO NA SEDE DA PREFEITURA
  • CANTEIRO NA CÂMARA DE VEREADORES
  • CANTEIRO CENTRAL NA RUA JOUBERT DE BARROS
  • ROTATÓRIA NA RUA JOUBERT DE BARROS COM AMENOPHIS DE ASSIS
  • ROTATÓRIA NA RUA JOUBERT DE BARROS COM CHAFIC MURAD
  • ROTATÓRIA NA RUA JOUBERT DE BARROS COM CARLOS MOREIRA LIMA
  • CANTEIRO CENTRAL DA AV. CARLOS MOREIRA LIMA
  • ROTATÓRIA DA AV. CARLOS MOREIRA LIMA COM AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS
  • ROTATÓRIA DA AV. CARLOS MOREIRA LIMA COM ENG. FÁBIO RUSCHI
  • Regional 4 - Tabuazeiro
  • PRAÇA MÁRIO TOZZI
  • PRAÇA JOSÉ CASIMIRO NASCIMENTO
  • CANTEIRO NA RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
  • PRAÇA LUIZ ADALTO ZATTA
  • ROTATÓRIA NA AV. CORONEL JOSÉ MARTINS DE FIGUEIREDO
  • CANTEIRO NA ESCADARIA ANTÔNIO MARQUES
  • PRAÇA ANITA FRANCISCO CRYSTELLO
  • Regional 4 - São Cristóvão
  • ESCADARIA NA RUA CORONEL BRÁULIO DÓRIA // AV. MARUÍPE
  • PRAÇA AURÍLIO BUTTER
  • CANTEIRO LATERAL ROD. SERAFIM DERENZI // PARQUE BARREIROS
  • CANTEIROS NA RUA NILO BASTOS DA SILVA // ESCOLA
  • Regional 5 - Santa Lúcia
  • PRAÇA ARLETE BORGES MIGUEL PERNAMBUCO
  • PRAÇA MARA THEREZA PRETTI SANTOS NEVES
  • TREVO NA RUA ALEIXO NETTO/RETA DA PENHA
  • PRAÇA ALICE QUINTELA
  • CANTEIRO CENTRAL NA RUA EUGÊNIO NETO
  • CANTEIRO CENTRAL NA AV. RIO BRANCO
  • CANTEIRO CENTRAL E ROTATÓRIA NA RUA DR. EURICO DE AGUIAR
  • CANTEIRO NA AV. RIO BRANCO COM RETA DA PENHA
  • TREVO NA RUA CONSTANTE SODRÉ /RETA DA PENHA
  • ROTATÓRIA NA RUA CONSTANTE SODRÉ /JOSÉ TEIXEIRA
  • ROTATÓRIA NA RUA CONSTANTE SODRÉ /DR. EURICO DE AGUIAR
  • CANTEIROS NA RUA SINERUSA PAIVA STELLA
  • CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARNALDO MAGALHÃES FILHO
  • Regional 6 - Jabour
  • PRAÇA MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS
  • PRAÇA FERNANDO PICCIN
  • PRAÇA PALESTINA LIVRE
  • PRAÇA LEONARDO MOREIRA DA SILVA
  • CANTEIRO CENTRAL NA AV. FERNANDO FERRARI
  • CANTEIRO LATERAL NA AV. FERNANDO FERRARI // PONTO DE ÔNIBUS
  • CANTEIRO LATERAL NA AV. FERNANDO FARRARI // RUA CIRO V. CUNHA
  • PRAÇA JESUINO GERALDO DOS ANJOS
  • CANTEIRO NA RUA ENG. CÉSAR DANTAS // UNIDADE DE SAÚDE
  • Regional 7 - Ilha das Caieiras
  • PRAÇA ANTÔNIO ORMINDO TRANCOSO
  • CANTEIRO NO MUSEU HISTÓRICO DA ILHA DAS CAIEIRAS
  • JARDIM LATERAL NA RUA FELICIDADE CORREA DOS SANTOS // IGREJINHA
  • JARDIM EXTERNO NA ESCOLA MAGNÓLIA DIAS MIRANDA CUNHA
  • JARDIM LATERAL NA RUA FELICIDADE CORREA SANTOS // DESFIADEIRAS
  • JARDIM ÁREA EXTERNA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTO ANDRÉ
  • Regional 8 - Jardim Camburi
  • CANTEIRO NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE
  • CANTEIRO LATERAL NA RUA DEPUTADO OTAVIANO R. DE CARVALHO
  • TREVO NA RUA DEP. OTAVIANO R. DE CARVALHO
  • TREVO NA AVENIDA GELÚ VERVLOET DOS SANTOS (AV. NORTE-SUL)
  • CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA GELÚ VERVLOET DOS SANTOS
  • CANTEIRO LATERAL NA AVENIDA GELÚ VERVLOET DOS SANTOS
  • Regional 9 - Jardim da Penha
  • CANTEIRO LATERAL NA AV. DANTE MICHELINI // ANÍSIO F. COELHO
  • CANTEIRO CENTRAL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO
  • CANTEIRO NA RUA ELZA DE JESUS // PONTE AIRTON SENNA
  • CANTEIRO NA AV. ANÍSIO FERNENDES COELHO // LUWIK MACAL
  • CANTEIRO NA RUA JAHIRA SANTOS RODRIGUES
  • CANTEIRO CENTRAL NA RUA CARLOS EDUARDO MONTEIRO LEMOS
  • CANTEIRO LATERAL NA RUA ANÍSIO F. COELHO // CARLOS E. M. LEMOS
  • CANTEIRO CENTRAL N A AV. CARLOS ORLANDO DE CARVALHO
  • PRAÇA PHILOGOMIRO LANNES
  • CANTEIRO LATERAL NA AV. ANÍSIO FERNANDES COELHO
  • CANTEIRO CENTRAL NA AV. ANÍSIO FERNANDES COELHO
  • PRAÇA ANNÍBAL ANTHERO MARTINS
  • Parques Naturais
  • Parque Natural Vale do Mulembá - Aceiro
  • Parques Urbanos
  • Parque Barão de Monjardim - Aceiro e Manutenção
  • Parque Barreiros - Manutenção
  • Parque Tabuazeiro - Manutenção

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