Áreas verdes de Vitória vão passar por manutenção na próxima semana

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória vai executar, na próxima semana, entre os dias 21 e 27 de maio, trabalhos de plantio, retirada e poda de árvores, poda de grama, paisagismo, irrigação e jardinagem de parques em vários pontos Capital.
Bairros de todas as regiões administrativas serão atendidos, além dos parques naturais e urbanos. Veja cronograma abaixo.
Já neste domingo (21), equipes estarão na avenida Nossa Senhora dos Navegantes e na avenida Américo Buaiz, realizando serviços de poda de árvore no canteiro, no trecho que vai da lanchonete McDonald's até o Shopping Vitória.
A população de Vitória pode acionar o serviço de manutenção de áreas verdes por meio do Fala Vitória 156, pelo Portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online, disponível para as plataformas Android e iOS.
Confira os locais da manutenção entre 22 e 27 de maio
- Regional 1 - Centro
- PRAÇA MANOEL SILVINO MONJARDIM CASA PORTO
- PRAÇA FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ
- PRAÇA OITO DE SETEMBRO
- PRAÇA ROTARY
- PRAÇA UBALDO RAMALHETE
- PRAÇA ODILON SOUZA BARBOSA
- PRAÇA HILDERICO ARAÚJO
- PRAÇA PRESIDENTE ROOSEVELT
- PRAÇA CECÍLIA MONTEI
- Regional 2 - Mário Cyprestes
- CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA DÁRIO LOURENÇO DE SOUZA
- CANTEIRO AO LADO DO SAMBÃO DO POVO
- PRAÇA LUIZA PEREIRA MUNIZ CORRÊA
- PRAÇA DON BENEDITO
- Regional 2 - Caratoíra
- PRAÇA ANTÔNIO FERREIRA MARQUES
- PRAÇA CEZAR DA COSTA CAMPOS
- PRAÇA ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS
- PRAÇA LOURIVAL CÉSAR DUARTE MULULO
- Regional 3 - Bento Ferreira
- RECANTO NA RUA DR ANTÔNIO HONÓRIO
- ROTATÓRIA NA RUA CORONEL SCHWAB FILHO / HÉLIO MARCOINI
- RECANTO NA RUA HÉLIO MARCONI COM CHAFIC MURAD
- ROTATÓRIA NA RUA CORONEL SCHWAB FILHO COM ENG. FABIO RUSCHI
- TREVO NA RUA CORONEL SCHWAB FILHO COM AMENÓPHIS DE ASSIS
- CANTEIRO NA SEDE DA PREFEITURA
- CANTEIRO NA CÂMARA DE VEREADORES
- CANTEIRO CENTRAL NA RUA JOUBERT DE BARROS
- ROTATÓRIA NA RUA JOUBERT DE BARROS COM AMENOPHIS DE ASSIS
- ROTATÓRIA NA RUA JOUBERT DE BARROS COM CHAFIC MURAD
- ROTATÓRIA NA RUA JOUBERT DE BARROS COM CARLOS MOREIRA LIMA
- CANTEIRO CENTRAL DA AV. CARLOS MOREIRA LIMA
- ROTATÓRIA DA AV. CARLOS MOREIRA LIMA COM AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS
- ROTATÓRIA DA AV. CARLOS MOREIRA LIMA COM ENG. FÁBIO RUSCHI
- Regional 4 - Tabuazeiro
- PRAÇA MÁRIO TOZZI
- PRAÇA JOSÉ CASIMIRO NASCIMENTO
- CANTEIRO NA RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
- PRAÇA LUIZ ADALTO ZATTA
- ROTATÓRIA NA AV. CORONEL JOSÉ MARTINS DE FIGUEIREDO
- CANTEIRO NA ESCADARIA ANTÔNIO MARQUES
- PRAÇA ANITA FRANCISCO CRYSTELLO
- Regional 4 - São Cristóvão
- ESCADARIA NA RUA CORONEL BRÁULIO DÓRIA // AV. MARUÍPE
- PRAÇA AURÍLIO BUTTER
- CANTEIRO LATERAL ROD. SERAFIM DERENZI // PARQUE BARREIROS
- CANTEIROS NA RUA NILO BASTOS DA SILVA // ESCOLA
- Regional 5 - Santa Lúcia
- PRAÇA ARLETE BORGES MIGUEL PERNAMBUCO
- PRAÇA MARA THEREZA PRETTI SANTOS NEVES
- TREVO NA RUA ALEIXO NETTO/RETA DA PENHA
- PRAÇA ALICE QUINTELA
- CANTEIRO CENTRAL NA RUA EUGÊNIO NETO
- CANTEIRO CENTRAL NA AV. RIO BRANCO
- CANTEIRO CENTRAL E ROTATÓRIA NA RUA DR. EURICO DE AGUIAR
- CANTEIRO NA AV. RIO BRANCO COM RETA DA PENHA
- TREVO NA RUA CONSTANTE SODRÉ /RETA DA PENHA
- ROTATÓRIA NA RUA CONSTANTE SODRÉ /JOSÉ TEIXEIRA
- ROTATÓRIA NA RUA CONSTANTE SODRÉ /DR. EURICO DE AGUIAR
- CANTEIROS NA RUA SINERUSA PAIVA STELLA
- CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARNALDO MAGALHÃES FILHO
- Regional 6 - Jabour
- PRAÇA MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS
- PRAÇA FERNANDO PICCIN
- PRAÇA PALESTINA LIVRE
- PRAÇA LEONARDO MOREIRA DA SILVA
- CANTEIRO CENTRAL NA AV. FERNANDO FERRARI
- CANTEIRO LATERAL NA AV. FERNANDO FERRARI // PONTO DE ÔNIBUS
- CANTEIRO LATERAL NA AV. FERNANDO FARRARI // RUA CIRO V. CUNHA
- PRAÇA JESUINO GERALDO DOS ANJOS
- CANTEIRO NA RUA ENG. CÉSAR DANTAS // UNIDADE DE SAÚDE
- Regional 7 - Ilha das Caieiras
- PRAÇA ANTÔNIO ORMINDO TRANCOSO
- CANTEIRO NO MUSEU HISTÓRICO DA ILHA DAS CAIEIRAS
- JARDIM LATERAL NA RUA FELICIDADE CORREA DOS SANTOS // IGREJINHA
- JARDIM EXTERNO NA ESCOLA MAGNÓLIA DIAS MIRANDA CUNHA
- JARDIM LATERAL NA RUA FELICIDADE CORREA SANTOS // DESFIADEIRAS
- JARDIM ÁREA EXTERNA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTO ANDRÉ
- Regional 8 - Jardim Camburi
- CANTEIRO NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE
- CANTEIRO LATERAL NA RUA DEPUTADO OTAVIANO R. DE CARVALHO
- TREVO NA RUA DEP. OTAVIANO R. DE CARVALHO
- TREVO NA AVENIDA GELÚ VERVLOET DOS SANTOS (AV. NORTE-SUL)
- CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA GELÚ VERVLOET DOS SANTOS
- CANTEIRO LATERAL NA AVENIDA GELÚ VERVLOET DOS SANTOS
- Regional 9 - Jardim da Penha
- CANTEIRO LATERAL NA AV. DANTE MICHELINI // ANÍSIO F. COELHO
- CANTEIRO CENTRAL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO
- CANTEIRO NA RUA ELZA DE JESUS // PONTE AIRTON SENNA
- CANTEIRO NA AV. ANÍSIO FERNENDES COELHO // LUWIK MACAL
- CANTEIRO NA RUA JAHIRA SANTOS RODRIGUES
- CANTEIRO CENTRAL NA RUA CARLOS EDUARDO MONTEIRO LEMOS
- CANTEIRO LATERAL NA RUA ANÍSIO F. COELHO // CARLOS E. M. LEMOS
- CANTEIRO CENTRAL N A AV. CARLOS ORLANDO DE CARVALHO
- PRAÇA PHILOGOMIRO LANNES
- CANTEIRO LATERAL NA AV. ANÍSIO FERNANDES COELHO
- CANTEIRO CENTRAL NA AV. ANÍSIO FERNANDES COELHO
- PRAÇA ANNÍBAL ANTHERO MARTINS
- Parques Naturais
- Parque Natural Vale do Mulembá - Aceiro
- Parques Urbanos
- Parque Barão de Monjardim - Aceiro e Manutenção
- Parque Barreiros - Manutenção
- Parque Tabuazeiro - Manutenção