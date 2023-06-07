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Bairro Conquista

Área de vegetação pega fogo em Vitória e fumaça chama a atenção

Incêndio atingiu área de capim colonião na parte oeste do Parque Vale do Mulembá; chamas foram controladas no início da noite desta quarta (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2023 às 15:53

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 15:53

Moradores da região do bairro Conquista, em Vitória, foram surpreendidos por uma grande quantidade de fumaça nesta quarta-feira (7). O fogo atingiu a vegetação do local (confira no vídeo acima).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamento para "ocorrência de incêndio em vegetação no bairro Conquista, em Vitória, por volta das 14h30".
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) explicou que o incêndio ocorre numa área de capim colonião situada na parte oeste do Parque Municipal Natural Vale do Mulembá. "O fogo não atingiu a área de mata presente na unidade de conservação. Brigadistas do Parque Vale do Mulembá e da Fonte Grande já atuam no combate. O Corpo de Bombeiros está na região para avaliar a situação nesta parte do parque", informou inicialmente a nota.
Às 18h, a Semmam informou que o incêndio havia sido controlado: "o fogo no parque já foi debelado pela equipe de brigadistas da secretaria. O trabalho de rescaldo para evitar novas propagações será iniciado nesta quinta-feira (8). A ação não tem como ser feita durante o período noturno".

Atualização

07/06/2023 - 6:00
A prefeitura informou que o fogo havia sido controlado e que o trabalho de rescaldo seria feito nesta quinta-feira (8). O texto foi atualizado.

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Bombeiros Vitória (ES) Incêndio
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