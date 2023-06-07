Área de vegetação pega fogo em Vitória e fumaça chama a atenção

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) explicou que o incêndio ocorre numa área de capim colonião situada na parte oeste do Parque Municipal Natural Vale do Mulembá. "O fogo não atingiu a área de mata presente na unidade de conservação. Brigadistas do Parque Vale do Mulembá e da Fonte Grande já atuam no combate. O Corpo de Bombeiros está na região para avaliar a situação nesta parte do parque", informou inicialmente a nota.