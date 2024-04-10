Área de canteiro de obras embaixo da 3ª Ponte será usada pelos Bombeiros

Mesmo após a conclusão da ampliação das faixas e construção da ciclovia, canteiro de obras continua embaixo da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Naquele momento, o secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, disse que o município estava sempre à disposição para ouvir demandas da sociedade, inclusive do Corpo de Bombeiros, mas que a prioridade era transformar o espaço em um estacionamento.

Nesta quarta-feira (10), a prefeitura disse que, após ofício enviado pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), solicitando a utilização do espaço como unidade de treinamento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, autorizou o uso da área pela corporação.