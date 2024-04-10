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Vitória cedeu espaço

Área de canteiro de obras embaixo da 3ª Ponte será usada pelos Bombeiros

Espaço cedido à corporação pela Prefeitura de Vitória continua ocupado pelo canteiro de obras da construção da Ciclovia da Vida, que não tem previsão de ser retirado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 abr 2024 às 13:54

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 13:54

Canteiro de obras embaixo da Terceira Ponte
Mesmo após a conclusão da ampliação das faixas e construção da ciclovia, canteiro de obras continua embaixo da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória cedeu o espaço embaixo da Terceira Ponte para o Corpo de Bombeiros. A área será utilizada para treinamento dos militares. Isso só deve ocorrer após a retirada do canteiro de obras da construção da Ciclovia da Vida, que ainda ocupa o local e não tem previsão para ser desmobilizado. 
Em janeiro, a reportagem de A Gazeta noticiou que o Corpo de Bombeiros havia feito um pedido à prefeitura para usar a área durante obras no Quartel do Comando Geral (QGC).
Naquele momento, o secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, disse que o município estava sempre à disposição para ouvir demandas da sociedade, inclusive do Corpo de Bombeiros, mas que a prioridade era transformar o espaço em um estacionamento. 
Nesta quarta-feira (10), a prefeitura disse que, após ofício enviado pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), solicitando a utilização do espaço como unidade de treinamento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, autorizou o uso da área pela corporação.
O Corpo de Bombeiros informou que o espaço será utilizado em caráter provisório pelas equipes do plantão do Centro de Resposta a Desastres (Cerd), que atualmente está sediado no município de Serra. Disse ainda que não há previsão de data para início da ocupação, visto que as instalações precisam passar por adequações. "Futuramente, o espaço também poderá ser ocupado por alguns setores administrativos, durante a realização de obras no Quartel do Comando Geral (QCG)", explicou em nota. 
Outra área ao lado do canteiro de obras foi transformada pela prefeitura em um estacionamento com vagas para carros e motos. 

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