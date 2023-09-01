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Modelos eram antigos

Após críticas, guarda-corpos de avenidas começam a ser trocados em Vitória

Ação começou na última quinta-feira (31), nas avenidas Vitória, Leitão da Silva e Beira-Mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2023 às 16:07

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 16:07

Prefeitura de Vitória realiza a manutenção de troca das peças
Prefeitura de Vitória realiza manutenção e troca das peças Crédito: Divulgação | PMV
Após críticas, guarda-corpos de avenidas começam a ser trocados em Vitória
A Prefeitura de Vitória começou uma ação, nesta quinta-feira (31), para realizar a manutenção e a troca de guarda-copos – grades localizadas nos canteiros centrais das avenidas da Capital. No final do ano passado, a administração municipal já havia anunciado a troca das estruturas, já que muitas estavam quebradas por atos de vandalismo ou devido a acidentes, conforme noticiou A Gazeta. 
Além da manutenção, servidores realizaram uma troca do modelo antigo para uma nova versão. De acordo com a administração municipal, as avenidas Vitória, Leitão da Silva e Beira-Mar foram as primeiras a receber as novas instalações.
Leonardo Amorim, secretário da Central de Serviços, informou que um dos principais objetivos da ação foi garantir a segurança de pedestres e ciclistas do município. "Esses equipamentos têm como finalidade delimitar o espaço público, trazendo segurança dos ciclistas, segurança para os munícipes que vão fazer a travessia de vias públicas, direcionando para local adequado, como às faixas de pedestre".
Prefeitura de Vitória realiza a manutenção de troca das peças
Prefeitura de Vitória realiza a manutenção de troca das peças Crédito: Divulgação | PMV
O secretário destacou que a manutenção acontece, também, por conta de atos de vandalismo. "A Prefeitura de Vitória mantém uma equipe de manutenção. Nós constatamos algumas ações de vandalismo e também danificações devido a certas colisões de veículo que costumam afetar o guarda-corpos, e nós temos que manter a troca e manutenção", pontuou.
A pasta reforçou ainda que, caso os munícipes vejam algum guarda-copos com necessidade de manutenção, podem entrar em contato pelo telefone 156.

Críticas

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Vitória anunciou a troca dos guarda-corpos em avenidas da cidade. Na ocasião, o secretário da Central de Serviços da prefeitura, Leonardo Amorim, disse que alguns guarda-corpos acabaram sendo destruídos por acidentes de trânsito ou deteriorados devido a fatores climáticos. O Executivo municipal fez então a assinatura de um contrato para a manutenção e instalação das estruturas e de corrimãos no município pelo valor anual de aproximadamente R$ 7 milhões.
A prefeitura disse, na época, que a primeira via a receber as intervenções seria a Avenida Vitória. O guarda-corpo a ser instalado teria a mesma forma do que já existe na ciclovia, de módulo único. Esse modelo também será colocado na Avenida Leitão da Silva, apenas nos locais onde a proteção para os ciclistas foi removida ou danificada por conta de acidentes na via.
“O módulo individual tem uma manutenção mais barata e é mais rápido de trocar. Quando você tem um modelo contínuo, como na Leitão da Silva, quando um carro colide, acaba quebrando tudo”, contextualizou o secretário a respeito do modelo.
Outras vias, como a Desembargador Santos Neves, Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e Saturnino de Brito, segundo a prefeitura na ocasião, também teriam guarda-corpos do meio da pista substituídos. Nesses locais, o equipamento tem a função de evitar que pedestres atravessem fora da faixa.
Leonardo Amorim evidenciou ainda que, ainda que a Avenida Leitão da Silva não tenha sido entregue pelo governo do Estado à prefeitura, o município fará os ajustes nos guarda-corpos da via.
Em entrevista à TV Gazeta exibida no dia 8 dezembro, o então diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, tratou os guarda-corpos quebrados da Leitão da Silva como "mau uso", assim, a empresa responsável pela obra não teria a obrigação de consertá-los.
"O que a gente pode fazer é voltar a conversar com a prefeitura para tentar avaliar. O DER-ES não tem interesse e nem pode retomar essa obra para refazer as grades", declarou, na época.

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